https://news.day.az/society/1874403.html Вынесен приговор по делу об убийстве в Мехдиабаде Состоялся судебный процесс по уголовному делу Эльдара Мамедова, обвиняемого в убийстве знакомого путем нанесения ножевого ранения в Абшеронском районе. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на заседании в Сумгайытском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Асифа Алиева был оглашен приговор.

Вынесен приговор по делу об убийстве в Мехдиабаде

Общество, 14 ноября 2026 17:51 (UTC +04:00) 169
Вынесен приговор по делу об убийстве в Мехдиабаде

Состоялся судебный процесс по уголовному делу Эльдара Мамедова, обвиняемого в убийстве знакомого путем нанесения ножевого ранения в Абшеронском районе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на заседании в Сумгайытском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Асифа Алиева был оглашен приговор.

Суд приговорил обвиняемого Эльдара Мамедова к 16 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Отметим, что инцидент произошел в октябре прошлого года в поселке Мехдиабад. Между Эльдаром Мамедовым и Машаллой Джафаровым возник конфликт, в ходе которого Мамедов нанес Джафарову ножевое ранение. Пострадавший скончался по дороге в больницу.

Эльдару Мамедову было предъявлено обвинение по статье 120.2.2 УК АР (умышленное убийство из хулиганских побуждений).

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В Польше издана книга, посвященная азербайджанскому генералу 13 ноября 11:55 (UTC+04), Общество 1 054
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Закир Гасанов выразил соболезнования Яшару Гюлеру 13 ноября 11:22 (UTC+04), Политика 1 597
В Баку снесут и заново построят мост 13 ноября 11:15 (UTC+04), Общество 2 966
В Азербайджане арестован разыскиваемый Турцией главарь преступной группировки 13 ноября 11:05 (UTC+04), Общество 874
Транзитные и энергетические возможности Азербайджана в фокусе европейской повестки: итоги саммита EPC в Дублине 13 ноября 10:45 (UTC+04), Экономика 9 198
В Пакистане микроавтобус упал в реку: 11 погибших 13 ноября 10:39 (UTC+04), В мире 1 632
Обман покупателей может обойтись в 6 тысяч манатов 13 ноября 10:35 (UTC+04), Общество 871
МВФ оценил возможные экономические выгоды Азербайджана от конфликта на Ближнем Востоке 13 ноября 10:28 (UTC+04), Экономика 1 624
В Баку состоялась церемония открытия учений Eternity-2026 - ФОТО 13 ноября 10:22 (UTC+04), Политика 1 637
Азербайджанская нефть изменилась в цене 13 ноября 10:20 (UTC+04), Экономика 1 624
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Япония может сократить военные расходы 13 ноября 10:14 (UTC+04), В мире 1 609
Нефть на мировом рынке вновь подешевела 13 ноября 10:08 (UTC+04), Экономика 1 596
Это корректировка, а не долгосрочное падение – Ильхам Шабан о цене нефти 13 ноября 10:00 (UTC+04), Экономика 7 545
Федерация бокса Венгрии посвятила статью азербайджанскому спортсмену 13 ноября 09:59 (UTC+04), Спорт 788
Хорошая новость для пенсионеров 13 ноября 09:47 (UTC+04), Общество 1 657
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