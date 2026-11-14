Вынесен приговор по делу об убийстве в Мехдиабаде
Состоялся судебный процесс по уголовному делу Эльдара Мамедова, обвиняемого в убийстве знакомого путем нанесения ножевого ранения в Абшеронском районе.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на заседании в Сумгайытском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Асифа Алиева был оглашен приговор.
Суд приговорил обвиняемого Эльдара Мамедова к 16 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Отметим, что инцидент произошел в октябре прошлого года в поселке Мехдиабад. Между Эльдаром Мамедовым и Машаллой Джафаровым возник конфликт, в ходе которого Мамедов нанес Джафарову ножевое ранение. Пострадавший скончался по дороге в больницу.
Эльдару Мамедову было предъявлено обвинение по статье 120.2.2 УК АР (умышленное убийство из хулиганских побуждений).
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