В Джебраиле произошел пожар

В Джебраильском районе Азербайджана произошел пожар в здании, предназначенном для временного проживания сотрудников компании.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), информация о возгорании в селе Солтанлы поступила на горячую линию "112".

На место происшествия были направлены подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Несмотря на ветреную погоду, пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание и предотвратить распространение огня на прилегающую территорию.

В результате происшествия никто не пострадал.