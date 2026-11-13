https://news.day.az/society/1874083.html В Джебраиле произошел пожар В Джебраильском районе Азербайджана произошел пожар в здании, предназначенном для временного проживания сотрудников компании. Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), информация о возгорании в селе Солтанлы поступила на горячую линию "112".
В Джебраиле произошел пожар
В Джебраильском районе Азербайджана произошел пожар в здании, предназначенном для временного проживания сотрудников компании.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), информация о возгорании в селе Солтанлы поступила на горячую линию "112".
На место происшествия были направлены подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС.
Несмотря на ветреную погоду, пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание и предотвратить распространение огня на прилегающую территорию.
В результате происшествия никто не пострадал.
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