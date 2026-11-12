Совет Европы выразил готовность поддержать мирные инициативы на Южном Кавказе

Совет Европы готов поддерживать инициативы, направленные на достижение мира и стабильности на Южном Кавказе, если они способствуют позитивным результатам.

Как передает Day.Az, об этом заявил генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе, отвечая на вопрос Trend на полях саммита Европейского политического сообщества (EPC) в Дублине.

Комментируя проект TRIPP, Берсе отметил, что любые усилия и инициативы, направленные на обеспечение международного мира и безопасности, заслуживают поддержки.

"Любое содействие и поддержка, которые мы можем оказать для достижения мира и стабильности, - это позитивный шаг. При этом такие инициативы должны быть также приняты населением непосредственно затронутых стран", - сказал он.

Берсе подчеркнул, что три страны Южного Кавказа являются полноправными и равными членами Совета Европы.

"Мы работаем вместе и всегда готовы поддержать и оказать помощь, если это приносит позитивные результаты. Однако не мне говорить от имени руководства этих стран или подменять демократическую дискуссию, которая проходит в каждой из них", - отметил генеральный секретарь.

По его словам, Совет Европы внимательно следит за развитием ситуации на Южном Кавказе.

"Мы внимательно и с интересом следим за тем, что происходит на Южном Кавказе. Вы можете представить, что продвижение верховенства права, демократии и прав человека - это тот вклад, который мы также можем внести в этом контексте", - заявил Берсе.