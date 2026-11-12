Названо число задержанных в Испании во время всеобщей забастовки

Свыше 100 человек были задержаны в разных городах Испании во время всеобщей забастовки, которая прошла 11 ноября. Об этом сообщила газета El Mundo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, больше всего участников стачки было задержано в Барселоне - около 50.

24-часовая стачка прошла в королевстве 11 ноября. О намерении устроить забастовку было объявлено в октябре 2026 года на фоне проведения в стране различных акций протеста из-за жилищного кризиса. Участники стачки с самого утра устраивали пикеты и митинги, а также перекрывали движение по ряду дорог. Среди требований - доступное жилье и достойные зарплаты.

Вечером в разных городах страны в рамках забастовки прошли многочисленные акции. В ряде случаев митинги перерастали в беспорядки и столкновения протестующих с полицией.