В Баку BMW слетел с моста - ФОТО
11:12
Сегодня утром на пересечении проспекта Бабека и улицы Мухаммеда Хади в Низаминском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщили Day.Az в Главном управлении Государственной дорожной полиции (ГУГДП), один из легковых автомобилей упал с моста на вспомогательную дорогу.
В результате аварии образовалась пробка в направлении поселка Гюняшли.
В настоящее время сотрудники полиции принимают необходимые меры для устранения затора и регулирования дорожного движения.
11:00
Сегодня на территории Хатаинского района Баку произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, на мосту, расположенном на проспекте Бабека, автомобиль марки BMW вышел из-под контроля водителя.
Машина врезалась в ограждение моста и упала с высоты на вспомогательную дорогу.
На место происшествия были привлечены сотрудники полиции и спасатели МЧС.
Информация о пострадавших в результате аварии пока не поступала.
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