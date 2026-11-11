В Баку BMW слетел с моста - ФОТО

11:12

Сегодня утром на пересечении проспекта Бабека и улицы Мухаммеда Хади в Низаминском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили Day.Az в Главном управлении Государственной дорожной полиции (ГУГДП), один из легковых автомобилей упал с моста на вспомогательную дорогу.

В результате аварии образовалась пробка в направлении поселка Гюняшли.

В настоящее время сотрудники полиции принимают необходимые меры для устранения затора и регулирования дорожного движения.

11:00

Сегодня на территории Хатаинского района Баку произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, на мосту, расположенном на проспекте Бабека, автомобиль марки BMW вышел из-под контроля водителя.

Машина врезалась в ограждение моста и упала с высоты на вспомогательную дорогу.

На место происшествия были привлечены сотрудники полиции и спасатели МЧС.

Информация о пострадавших в результате аварии пока не поступала.