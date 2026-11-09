https://news.day.az/azerinews/1873328.html Azərbaycanın şanlı Zəfəri Kolumbiyada geniş təbliğ olunub - FOTO Kolumbiyanın paytaxtı Boqotada 8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə məlumatlandırma və təbliğat aksiyaları keçirilib. Aksiyalar "Kolumbiyadakı Azərbaycanlılar və Azərbaycanın Dostları" Assosiasiyasının təşkilatçılığı ilə baş tutub. Bu barədə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən məlumat verilib.

Azərbaycanın şanlı Zəfəri Kolumbiyada geniş təbliğ olunub - FOTO

Azərbaycanca, 9 ноября 2026 18:43 (UTC +04:00) 325
Azərbaycanın şanlı Zəfəri Kolumbiyada geniş təbliğ olunub

Kolumbiyanın paytaxtı Boqotada 8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə məlumatlandırma və təbliğat aksiyaları keçirilib. Aksiyalar "Kolumbiyadakı Azərbaycanlılar və Azərbaycanın Dostları" Assosiasiyasının təşkilatçılığı ilə baş tutub.

Bu barədə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən məlumat verilib.

Aksiyalar zamanı şəhərin insanların sıx olduğu küçə və ictimai məkanları ilə yanaşı, Kolumbiya Konqresinin binası qarşısında, Böyük Meydanda, eləcə də bir sıra ali təhsil müəssisələrinin ərazilərində maarifləndirici tədbirlər təşkil olunub. Müxtəlif məkanlarda Zəfər Gününə həsr olunan bannerlər nümayiş etdirilib, ispan dilində hazırlanan məlumat materialları şəhər sakinlərinə və ictimaiyyət nümayəndələrinə paylanılıb.

 

Bundan əlavə, Kolumbiya ictimaiyyətinə Zəfər Gününün müasir Azərbaycan tarixindəki yeri və tarixi əhəmiyyəti, 2020-ci ildə 44 günlük Vətən müharibəsində qazanılan qələbə və Şuşa şəhərinin işğaldan azad edilməsi barədə geniş məlumat verilib. Tarixi Zəfərin əldə olunmasında Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin qətiyyətli rəhbərliyinin, Azərbaycan dövlətinin siyasi iradəsinin, xalqımızın birliyinin və həmrəyliyinin mühüm rolu diqqətə çatdırılıb.

Aksiyalarda, həmçinin Azərbaycanın tarixi qələbəsinin regionda yaratdığı yeni reallıqlardan, uzunmüddətli sülhün və sabitliyin bərqərar olması üçün açdığı imkanlardan bəhs edilib. Zəfər Gününün həm də regionda təhlükəsizlik, davamlı sülh və gələcək inkişaf perspektivlərini özündə ehtiva edən mühüm tarixi mərhələ olduğu vurğulanıb.

Təbliğat aksiyaları Azərbaycanın zəngin tarixi, milli dəyərləri və müasir dövlətçilik salnaməsinin Kolumbiyada tanıdılmasına, Zəfər Günü ilə bağlı həqiqətlərin yerli ictimaiyyətə çatdırılmasına və ölkəmiz haqqında beynəlxalq məlumatlılığın artırılmasına böyük töhfə verib.

  • Azərbaycanın şanlı Zəfəri Kolumbiyada geniş təbliğ olunub
  • Azərbaycanın şanlı Zəfəri Kolumbiyada geniş təbliğ olunub
  • Azərbaycanın şanlı Zəfəri Kolumbiyada geniş təbliğ olunub
  • Azərbaycanın şanlı Zəfəri Kolumbiyada geniş təbliğ olunub
  • Azərbaycanın şanlı Zəfəri Kolumbiyada geniş təbliğ olunub
  • Azərbaycanın şanlı Zəfəri Kolumbiyada geniş təbliğ olunub
  • Azərbaycanın şanlı Zəfəri Kolumbiyada geniş təbliğ olunub
  • Azərbaycanın şanlı Zəfəri Kolumbiyada geniş təbliğ olunub
  • Azərbaycanın şanlı Zəfəri Kolumbiyada geniş təbliğ olunub
  • Azərbaycanın şanlı Zəfəri Kolumbiyada geniş təbliğ olunub
  • Azərbaycanın şanlı Zəfəri Kolumbiyada geniş təbliğ olunub
  • Azərbaycanın şanlı Zəfəri Kolumbiyada geniş təbliğ olunub
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Президент Ильхам Алиев: Высоко оцениваем непоколебимую солидарность Пакистана - ФОТО 8 ноября 13:02 (UTC+04), Официальная хроника 5 566
Президент Ильхам Алиев: Я открыл окна здания бывшей исполнительной власти в Ханкенди, чтобы оттуда выветрился дьявольский дух 8 ноября 12:57 (UTC+04), Официальная хроника 842
Президент Казахстана направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву 8 ноября 12:55 (UTC+04), Официальная хроника 5 644
Президент Ильхам Алиев: Освобождение Шуши фактически предопределило исход Второй Карабахской войны 8 ноября 12:52 (UTC+04), Официальная хроника 697
Инфантино отказался от расширения чемпионата мира 8 ноября 12:45 (UTC+04), Спорт 740
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан – сильное государство, не зависящее ни от кого ни с политической, ни с экономической, ни с военной точки зрения 8 ноября 12:38 (UTC+04), Официальная хроника 753
Президент Ильхам Алиев: В ходе боевых действий во время 44-дневной Отечественной войны свыше 300 городов и сел были освобождены от врага 8 ноября 12:36 (UTC+04), Официальная хроника 812
В Нью-Йорке прошли масштабные протесты - ВИДЕО 8 ноября 12:32 (UTC+04), В мире 1 629
Президент Ильхам Алиев: Мы должны быть такими сильными, чтобы никому и в голову не пришло причинить Азербайджану вред! - ВИДЕО 8 ноября 12:26 (UTC+04), Официальная хроника 4 603
Президент Ильхам Алиев: Царящую сегодня в Азербайджане общественно-политическую стабильность редко можно встретить в сегодняшнем мире - ВИДЕО 8 ноября 12:23 (UTC+04), Официальная хроника 764
Президент Ильхам Алиев: Идеология азербайджанства – это философия, лежащая в основе всех наших успехов - ВИДЕО 8 ноября 12:20 (UTC+04), Официальная хроника 8 368
Президент Ильхам Алиев: Сегодня военные преступники понесли заслуженное наказание - ВИДЕО 8 ноября 12:18 (UTC+04), Официальная хроника 731
Президент Ильхам Алиев: Наши национально-духовные ценности для нас превыше всего - ВИДЕО 8 ноября 12:18 (UTC+04), Официальная хроника 702
Президент Ильхам Алиев: В Ханкенди тоже будет Музей Победы - ВИДЕО 8 ноября 12:16 (UTC+04), Официальная хроника 706
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский народ никогда не собирался мириться с оккупацией 8 ноября 12:13 (UTC+04), Официальная хроника 653
Президент Ильхам Алиев: 44-дневная Отечественная война – наша славная история 8 ноября 12:12 (UTC+04), Официальная хроника 9 391
Президент Ильхам Алиев: Сегодня мы строим и созидаем в освобожденном Карабахе - ВИДЕО 8 ноября 12:10 (UTC+04), Официальная хроника 8 387
Президент Ильхам Алиев: Главный путь, ведущий к Победе, пролегал через сердца нашего народа, наших солдат и офицеров - ВИДЕО 8 ноября 12:08 (UTC+04), Официальная хроника 7 859
Президент Ильхам Алиев: В Отечественной войне азербайджанский народ продемонстрировал всему миру свои моральные качества - ВИДЕО 8 ноября 12:05 (UTC+04), Официальная хроника 9 499
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с Днем Победы - ФОТО - ВИДЕО 8 ноября 12:00 (UTC+04), Официальная хроника 17 287
Данные о количестве услуг, оказанных семьям шехидов и ветеранам 8 ноября 11:47 (UTC+04), Общество 732
Руководство Минобороны почтило память Общенационального лидера и шехидов - ФОТО 8 ноября 11:35 (UTC+04), Политика 1 699
8 Ноября - это историческое свидетельство мужества, стойкости и самоотверженности азербайджанского народа - Шахбаз Шариф 8 ноября 11:32 (UTC+04), Политика 1 741
Более 20 человек пострадали при землетрясении в Японии - ВИДЕО 8 ноября 11:28 (UTC+04), В мире 1 720
22 года служил Родине, последний бой принял в Лачине: история жизни погибшего офицера - ФОТО 8 ноября 11:22 (UTC+04), Общество 745
Президент Ильхам Алиев выступит с обращением к азербайджанскому народу из города Ханкенди по случаю Дня Победы 8 ноября 11:15 (UTC+04), Официальная хроника 7 042
Официальные лица государства и правительства посетили Парк Победы в Баку - ФОТО 8 ноября 11:07 (UTC+04), Политика 6 379
В столице Колумбии разместили баннер в честь Победы Азербайджана - ФОТО 8 ноября 11:02 (UTC+04), Политика 1 743
Zəfərimiz Azərbaycanın milli iradəsinin və dövlət qətiyyətinin nəticəsidir - Kamaləddin Qafarov 8 ноября 11:00 (UTC+04), Azərbaycanca 1 692
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