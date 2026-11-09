Трамп призвал Нетаньяху ускорить реализацию мирного плана по Газе

Президент США Дональд Трамп призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху приступить к реализации мирного плана по сектору Газа.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Axios.

Согласно предложенной инициативе, план предусматривает разоружение движения "Хамас", демилитаризацию сектора Газа и передачу управления анклавом новому палестинскому технократическому правительству.

Как отмечает издание, продвижение мирного плана было отложено на несколько месяцев из-за выборов в Израиле, чтобы эта тема не повлияла на ход предвыборной кампании.

По информации источников Axios, теперь Белый дом намерен добиваться реализации инициативы независимо от того, кто возглавит израильское правительство - Биньямин Нетаньяху или представитель оппозиции.