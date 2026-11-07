Единство, армия и Лидер: факторы великой Победы - АНАЛИТИКА от Лейлы Таривердиевой

Автор: Лейла Таривердиева

Сегодня мы отмечаем 6-ю годовщину Победы в 44-дневной Отечественной войне.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выполнил обещание, данное азербайджанскому народу еще на заре своего президентства. Территориальная целостность страны восстановлена, одержана великая Победа, а имя азербайджанского лидера навсегда вписано золотыми буквами в историю независимого Азербайджана. Под его руководством была закрыта одна из самых мрачных страниц нашей истории.

Азербайджанская армия сделала то, что до нее еще не делала ни одна армия мира - после 30-летней оккупации, в условиях всесторонней поддержки агрессора извне освободила земли и восстановила территориальную целостность страны. Зарубежных военных специалистов поразила также забота о человеческих жизнях, четко прослеживающаяся в каждой операции, разработанной под руководством Верховного главнокомандующего. Эти операции были не только эффективными с точки зрения стратегии и тактики, но и направленными на минимизацию потерь. Что так же позволило говорить об уникальности Второй карабахской войны. Когда страна оказывается перед лицом серьезных угроз, ее Лидер должен уметь просчитывать каждый шаг, а не играть в политику, срывая аплодисменты.

В День Победы не многие поздравляют Азербайджан. Большинство, особенно на Западе, до сих пор стараются изображать какой-то необъяснимый нейтралитет. Но это не означает, что кто-то ставит итоги этой войны под сомнение. Сегодня дипломаты тех самых стран посещают Шушу и Ханкенди, что означает только одно: Победа Азербайджана, пусть и без официальных заявлений, принята всем миром.

Главными факторами Победы стали единство народа, Азербайджанская армия, Президент и международный авторитет Лидера Азербайджана. Эти четыре фактора обеспечили успех и не оставили никакой возможности недругам искать прорехи в нашей обороне. Ни на идеологическом, ни на политическом, ни на информационном, ни на горячем фронте не было допущено ни одной ошибки, все сегменты сработали четко и обеспечили Победу в короткий срок.

В дни войны вражеская пропаганда пыталась разыграть против нас религиозную и этническую карту, столкнуть разные народы и конфессии, разобщить общество. В соцсетях и зарубежных СМИ звучали призывы к национальным и религиозным меньшинствам Азербайджана не участвовать в "чужой войне". Ответом на эти провокации стало еще большее сплочение общества. Многонациональность и многоконфессиональность страны стали фактором не раздора, а успеха. Азербайджан - родина для всех граждан, их родной дом, и они единым фронтом боролись за его целостность, сплотившись вокруг Президента страны. Все 44 дня войны в храмах всех конфессий молились за победу, за азербайджанскую армию, за главу государства и за скорейший мир. Никто не ждал этого, не требовал, это было естественное проявление единства общества, в котором никогда не было национальной и религиозной вражды.

Азербайджанская армия сегодня с полным правом признается самой сильной в регионе. Мы не склонны сравнивать ее с армиями держав или других крупных государств. Но у азербайджанского воина есть то, чем не сможет похвастать сегодня ни одна армия мира - опыт победоносной войны. В мире много войн и вооруженных конфликтов, но в этих войнах и конфликтах не бывает победителей. Поэтому победоносный опыт бесценен, он оказывает не только моральное влияние, но и учит побеждать. Нужно уметь побеждать так, как побеждала Азербайджанская армия. Азербайджанский солдат не запятнал своей чести, не проливал невинной крови. В нашей армии не было дезертиров, что само по себе тоже уникальный факт. Азербайджанская молодежь штурмовала военкоматы, желая попасть на фронт, и ни один не повернулся спиной к врагу.

Весь мир признал появление на пространстве Евразии нового серьезного игрока - страны, во главе которой стоит сильный Лидер. Международный авторитет Президента Ильхама Алиева обеспечил невмешательство - дипломатическое или военное - внешних сил в освободительную войну Азербайджана.

Говоря о происходящем сегодня на планете, нужно признать, что современный мир испытывает серьезный дефицит реальных лидеров. Во время 44-дневной войны у Азербайджана не было всемирной поддержки, никто нас не финансировал, не направлял нам эшелонами вооружение, никто не вводил санкций против оккупанта-Армении и не требовал освобождения наших территорий. Но у Азербайджана было главное - настоящий Лидер. Сильный, харизматичный, стратегически мыслящий, ставящий интересы своей страны и народа превыше всего. Президент Ильхам Алиев - один из очень редких политиков, лидерство которого признают даже недруги Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев принял решение об освобождении территорий не на эмоциях, не под влиянием сиюминутных обстоятельств, не выполняя чей-то наказ. Это был выверенный шаг, ставший результатом работы, начавшейся практически сразу после подписания Бишкекского протокола в мае 1994 года. Азербайджан готовился, рассчитывая только на себя, на свои силы и возможности. При этом он не афишировал своих планов, хотя Президент постоянно указывал противнику на то, что для Баку неприемлема формула "у этого конфликта нет военного решения". Глава государства без спешки, рассчитывая каждый шаг, создавал сильную армию, строил сильную дипломатию, готовя почву для главного шага. Постепенно внешние интересанты стали терять интерес к конфликту, считая, что вопрос решен. Поэтому 44-дневная война стала для всех шоком. Благодаря тонкой и грамотной дипломатии Президента Ильхама Алиева, никто не попытался вмешаться и остановить войну. Возможно, думали, что она, как и в апреле 2016 года, закончится через пару дней. А, возможно, почувствовали, что никакое вмешательство уже не остановит Баку.

Шесть лет назад государственная мудрость Президента Ильхама Алиева привела Азербайджан к Победе. К Победе честной и достойной. Нам нечего стыдиться. Мы забрали только то, что принадлежит нам по праву, хотя имели возможность наказать агрессора так, чтобы тот потом не скоро смог подняться на ноги. Азербайджанский лидер посчитал, что нужно остановиться. Враг и так наказан в достаточной мере своим сокрушительным поражением. Наш Верховный главнокомандующий, планируя и одобряя боевые операции в дни войны, исходил, как рассказывали военные, в первую очередь из необходимости минимизации потерь среди личного состава. Если операция должна была привести к большим потерям, он ее не одобрял. Жизнь каждого солдата была для него ценна. Точнее - бесценна.

Высший гуманизм - это способность быть гуманным к врагу. К тому самому врагу, который не был гуманен к твоему народу. Когда до победы подать рукой, когда враг в панике бежит, а мир в шоке взирает на это зрелище, бывает не просто остановиться. Но Азербайджан остановился. Президент сказал об этом так: "я хотел вернуть только то, что они забрали. Большего мне не нужно".

Кто бы на месте Азербайджана смог остановиться и не пойти дальше, чтобы раз и навсегда устранить угрозу? Для этого нужно уметь сохранять хладнокровие, нужно обладать мудростью и дальновидностью. Азербайджанский флаг над Ереваном поставил бы крест на признании нашей Победы на мировой арене, хотя это было бы самым логичным завершением такого конфликта. Но не всегда то, что логично, правильно.

Армения в качестве подписанта мирного договора и нормального соседа гораздо полезнее для Азербайджана. Водрузить флаг над главной площадью Еревана было куда проще, чем добиваться мира. Шесть лет регион по инициативе Президента Ильхама Алиева идет по этому пути. Процесс идет медленно, с остановками и задержками, когда у Еревана появляются какие-то новые "надежды". Но Баку каждый раз упорно возвращает соседа на нужную дорогу, воспитывает, открывает ему пути.

Баку всегда придерживался международного права и не делал противоречащих ему шагов. Нам нельзя ошибаться, потому что каждый наш шаг находится под пристальным вниманием тех, кто ждет, когда мы оступимся. Армения за годы конфликта совершила множество зверств и никем не была осуждена. Ни для кого не секрет, что за агрессором стояли державы, влиятельные мировые круги и организации. Своей победой Азербайджан нанес удар не только по жалкому противнику, но и по интересам его опекунов.

Война ХХI века - это не только современное вооружение и технологии, это также действующий параллельно боям дипломатический фронт. Если бы параллельно продвижению армии не работали политики и дипломаты, война продолжалась бы еще не один месяц, а освобождение сложных с точки зрения рельефа и приближающейся зимы Лачина и Кяльбаджара, а также хорошо укрепленного и тотально заминированного Агдама стоило бы многих жизней. А это именно то, чего стремился избежать Верховный главнокомандующий.

Многие военные специалисты и эксперты высоко оценивали тактические решения главы Азербайджана и нечасто встречающуюся среди руководителей воюющих государств заботу о жизнях военнослужащих. Победа любой ценой - девиз, которому следуют гораздо чаще.

В интервью Day.Az два года назад известный украинский военный эксперт Алексей Арестович с восхищением говорил о том, что в ходе боев на карабахском фронте азербайджанской стороной не было предпринято ни одного рискованного действия, которое могло бы привести к большим потерям среди личного состава. "А это очень сложно. Я сам человек, который воевал, и знаю, как сложно удерживаться, особенно при наступлении, от соблазна где-нибудь что-нибудь ухватить побольше и подальше. Это признак очень хорошей управляемости войск, очень трезвого расчета высшего руководства - и военного, и политического", - признал Арестович.

Одной из основных задач было минимизировать потери среди личного состава Вооруженных сил Азербайджана, отметил Президент Ильхам Алиев в одном из своих выступлений. Вторая карабахская война могла принести много потерь. Во-первых, контратакующая сторона, как правило, несет больше потерь - в лучшем случае в три-четыре раза больше обороняющейся стороны. Во-вторых, рельеф территорий был очень невыгодным для нас, противник, наоборот, находился в выгодном положении. По словам главы государства, акт о капитуляции, подписанный Арменией 10 ноября, позволил нам сохранить жизни тысяч молодых людей. Потому что в противном случае война бы продолжилась, и Азербайджанская армия, конечно же, не остановилась бы. "Порой из-за этого (из-за возможных потерь - Ред.) мы откладывали некоторые операции, другие операции проводили несколько позже, потому что видели, что потери могут быть большими... Наша работа в период войны выполнялась с предельной точностью. Это были просчитанные шаги на пути к цели - мы все сделали вовремя, вовремя остановились. Мы восстановили нашу территориальную целостность и понесли минимальные потери", - сказал азербайджанский Лидер.

Победа Азербайджана во Второй карабахской войне навсегда останется яркой страницей в мировой военной истории. Побеждать достойно - это серьезная наука. И миру есть, чему поучиться у Баку.