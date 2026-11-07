Возвращение в освобожденный в Карабах: трогательный ролик ко Дню Победы

В преддверии Дня Победы в социальных сетях опубликован видеоролик, посвященный освобождению Карабаха и памяти Шехидов.

Как передает Day.Az, в центре сюжета дедушка, который везет внучку в родные края.

По дороге девочка узнает, что за эти земли воевали и члены ее семьи.

В конце пути она встречает отца, который сегодня участвует в восстановлении родного края.

Ролик рассказывает о преемственности поколений: отцы освободили землю, а их дети строят на ней новую жизнь.

Это наша незабываемая "Летопись Победы", написанная отвагой. Источник гордости для каждого из нас! Сегодня дети, идущие по тропе, проложенной отцами в нашем Карабахе, строят светлое будущее.

Представляем вашему вниманию это видео: