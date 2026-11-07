https://news.day.az/autonews/1872712.html Футуристическая система перевозки автомобилей от General Motors из 70-х - ВИДЕО Для перевозки Chevrolet Vega компания разработала ж/д вагоны, вмещающие по 30 машин против 18 в обычных. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Футуристическая система перевозки автомобилей от General Motors из 70-х - ВИДЕО
Для перевозки Chevrolet Vega компания разработала ж/д вагоны, вмещающие по 30 машин против 18 в обычных.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Автомобили в них ставили вертикально капотом вниз, а чтобы предотвратить утечку жидкостей, которые заливали уже с завода, инженеры спроектировали в моторном отсеке специальные перегородки и крышки.
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