Футуристическая система перевозки автомобилей от General Motors из 70-х - ВИДЕО

Для перевозки Chevrolet Vega компания разработала ж/д вагоны, вмещающие по 30 машин против 18 в обычных.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.



Автомобили в них ставили вертикально капотом вниз, а чтобы предотвратить утечку жидкостей, которые заливали уже с завода, инженеры спроектировали в моторном отсеке специальные перегородки и крышки.