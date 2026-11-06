В Ормузском проливе загорелись два подорвавшихся на минах танкера

В Ормузском проливе в результате подрыва на минах загорелись два нефтяных танкера, движение которых было остановлено.

Как говорится в сообщении Военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР), один из танкеров подорвался на мине в восточной части пролива, второй - непосредственно в его акватории, передает Day.Az. В результате на обоих судах возникли пожары, после чего они прекратили движение.

В КСИР утверждают, что танкеры отключили системы GPS и при поддержке вооруженных сил США пытались пройти через пролив по маршрутам, которые иранская сторона считает незаконными.

"Ормузский пролив закрыт Военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции. До тех пор, пока не будут выполнены семь условий Ирана, никаких изменений не произойдет. Использование нефтяными танкерами незаконных маршрутов и путей, заминированных минами, не принесет никаких результатов", - отмечается в сообщении.

Напомним, что очередное обострение отношений между США и Ираном началось 8 июля. В этот день Вооруженные силы США впервые после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли несколько серий ударов по территории Ирана. В Вашингтоне заявили, что удары стали ответом на нападение на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении режима прекращения огня с Ираном.

В ответ Тегеран начал наносить удары по американским объектам, расположенным на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана. В результате конфликта морское судоходство через Ормузский пролив оказалось парализовано.