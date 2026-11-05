Азербайджанский шахматист завоевал "бронзу" молодежного чемпионата мира

Азербайджанский шахматист Реад Самедов стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира U20 по рапиду, который проходит в Эль-Айне (ОАЭ).

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию шахмат Азербайджана, Самедов набрал семь очков в девяти турах и занял третье место, отстав от победителя соревнований на пол-очка.

Еще один азербайджанский шахматист Широглан Талыбов завершил турнир на восьмой позиции с 6,5 очка.

Всего в соревнованиях по рапиду приняли участие 91 шахматист.

5 и 6 ноября в рамках чемпионата мира состоятся соревнования по блицу.