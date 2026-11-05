https://news.day.az/sport/1872201.html Азербайджанский шахматист завоевал "бронзу" молодежного чемпионата мира Азербайджанский шахматист Реад Самедов стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира U20 по рапиду, который проходит в Эль-Айне (ОАЭ). Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию шахмат Азербайджана, Самедов набрал семь очков в девяти турах и занял третье место, отстав от победителя соревнований на пол-очка.
Азербайджанский шахматист завоевал "бронзу" молодежного чемпионата мира
Азербайджанский шахматист Реад Самедов стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира U20 по рапиду, который проходит в Эль-Айне (ОАЭ).
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию шахмат Азербайджана, Самедов набрал семь очков в девяти турах и занял третье место, отстав от победителя соревнований на пол-очка.
Еще один азербайджанский шахматист Широглан Талыбов завершил турнир на восьмой позиции с 6,5 очка.
Всего в соревнованиях по рапиду приняли участие 91 шахматист.
5 и 6 ноября в рамках чемпионата мира состоятся соревнования по блицу.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре