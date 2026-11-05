Сборная Азербайджана по футзалу проведет исторический матч в Лянкяране
Сборная Азербайджана по футзалу сегодня впервые в своей истории проведет официальный международный матч за пределами Баку. В Лянкяране национальная команда примет Чехию в рамках основного раунда квалификации чемпионата мира 2028 года.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, встреча 12-й группы состоится в Лянкяранском олимпийском спортивном комплексе и начнется в 16:00.
Предстоящий матч станет первым домашним для азербайджанской сборной в нынешнем отборочном цикле. В стартовой встрече команда уступила Чехии на выезде (1:2).
После двух матчей чехи с четырьмя очками возглавляют турнирную таблицу группы 12. Латвия занимает второе место с одним баллом, а Азербайджан, пока не набравший очков, располагается на третьей строчке.
Историческую встречу в Лянкяране обслужит итальянская судейская бригада во главе с Кьярой Пероной. Ей будут помогать Мартина Пикколо и Симоне Дзанфино.
Хронометристом назначен Имран Магеррамов, инспектором арбитров - нидерландец Виктор ван Хелвойрт, делегатом УЕФА - белорус Андрей Медведев.
Следующий матч сборная Азербайджана проведет 8 ноября против Латвии. Встреча состоится во Дворце спорта Баку и начнется в 20:00.
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