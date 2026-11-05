Сборная Азербайджана по футзалу проведет исторический матч в Лянкяране

Сборная Азербайджана по футзалу сегодня впервые в своей истории проведет официальный международный матч за пределами Баку. В Лянкяране национальная команда примет Чехию в рамках основного раунда квалификации чемпионата мира 2028 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, встреча 12-й группы состоится в Лянкяранском олимпийском спортивном комплексе и начнется в 16:00.

Предстоящий матч станет первым домашним для азербайджанской сборной в нынешнем отборочном цикле. В стартовой встрече команда уступила Чехии на выезде (1:2).

После двух матчей чехи с четырьмя очками возглавляют турнирную таблицу группы 12. Латвия занимает второе место с одним баллом, а Азербайджан, пока не набравший очков, располагается на третьей строчке.

Историческую встречу в Лянкяране обслужит итальянская судейская бригада во главе с Кьярой Пероной. Ей будут помогать Мартина Пикколо и Симоне Дзанфино.

Хронометристом назначен Имран Магеррамов, инспектором арбитров - нидерландец Виктор ван Хелвойрт, делегатом УЕФА - белорус Андрей Медведев.

Следующий матч сборная Азербайджана проведет 8 ноября против Латвии. Встреча состоится во Дворце спорта Баку и начнется в 20:00.