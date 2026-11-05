Азербайджан нацелился на рост производства аквакультуры к 2030 году

В Азербайджане планируется увеличить годовой объем производства продукции аквакультуры с нынешних 3 400 до 7 700 тонн к 2030 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в четверг министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов на Первом региональном форуме по аквакультуре Азербайджана, проходящем в Баку.

Министр отметил, что увеличение производства будет способствовать улучшению обеспечения внутреннего рынка отечественной продукцией, снижению зависимости от импорта и расширению экспортных возможностей.

По его словам, Государственная программа по развитию производства и переработки сельскохозяйственной продукции, рыбной продукции и продукции аквакультуры в Азербайджанской Республике на 2026-2030 годы, утвержденная распоряжением Президента Ильхама Алиева, определяет основные задачи на предстоящий период.

"В рамках программы предусматривается приведение нормативно-правовой базы рыбного хозяйства в соответствие с международными стандартами, цифровизация механизмов управления и контроля, охрана рыбных ресурсов и модернизация рыбоводческих хозяйств. В то же время поставлены цели по определению благоприятных зон для производства, укреплению племенного потенциала, созданию агропарка аквакультуры, формированию механизмов субсидирования и предоставления льгот", - отметил министр.

М. Мамедов подчеркнул, что развитие рыбного хозяйства и аквакультуры открывает широкие возможности для укрепления продовольственной безопасности, повышения уровня занятости в регионах и развития предпринимательства. Реализация этого потенциала требует внедрения современных технологий, интеграции научных знаний в производственные процессы и стимулирования инвестиций.

Министр добавил, что создание Центра рыболовства и аквакультуры сформировало необходимую институциональную основу для развития отрасли на основе единого подхода. Охрана водных биологических ресурсов, восстановление рыбных запасов и предотвращение незаконного вылова рыбы входят в число основных направлений его деятельности.

"Для достижения поставленных целей необходимо эффективное сотрудничество между государством, частным сектором и научным сообществом. Министерство сельского хозяйства придает особое значение поддержке инициатив предпринимателей, стимулированию инвестиций, расширению доступа к современным технологиям и увеличению производственных возможностей действующих хозяйств", - заявил он.

М. Мамедов сказал, что расширение производства должно основываться на принципах рационального использования водных ресурсов, сохранения экологического равновесия, восстановления естественных рыбных запасов и охраны биоразнообразия.

Министр также подчеркнул важность расширения сотрудничества с прикаспийскими и соседними странами в области научных исследований, подготовки специалистов и обмена технологиями.

Отметим, что в Баку проходит I Региональный форум по аквакультуре, в котором принимают участие министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов, директор Центра рыболовства и аквакультуры Джейхун Алиев, руководители других подведомственных структур министерства, а также зарубежные гости.

Центр рыболовства и аквакультуры был создан указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 19 декабря 2024 года в качестве публичного юридического лица при Министерстве сельского хозяйства. Центр осуществляет деятельность в сфере организации и управления рыболовством и аквакультурой, воспроизводства рыбных и других водных биологических ресурсов, их использования, охраны и контроля за ними.