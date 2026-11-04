https://news.day.az/society/1872004.html МЧС Азербайджана и России договорились о новых совместных мероприятиях - ВИДЕО Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана и России подписали Совместный план мероприятий на 2027-2029 годы. Об этом Day.Az сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

МЧС Азербайджана и России договорились о новых совместных мероприятиях - ВИДЕО

Общество, 4 ноября 2026 16:21 (UTC +04:00) 392
МЧС Азербайджана и России договорились о новых совместных мероприятиях

Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана и России подписали Совместный план мероприятий на 2027-2029 годы.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Документ подписали министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров и министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-полковник Александр Куренков.

Церемония подписания состоялась в рамках встречи К.Гейдарова с делегацией во главе с А.Куренковым, прибывшим в Азербайджан с визитом в связи с проведением в Баку XXI чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту среди мужчин и XII чемпионата мира среди женщин.

В ходе встречи была подчеркнута значимость Совместного плана мероприятий для развития взаимовыгодного сотрудничества и расширения обмена опытом по различным направлениям.

К.Гейдаров отметил, что соответствующие структуры двух стран успешно взаимодействуют в таких сферах, как повышение уровня готовности к чрезвычайным ситуациям, подготовка профессиональных кадров, научно-методическое сотрудничество и оперативный обмен информацией. Он выразил уверенность в том, что визит российской делегации внесет важный вклад в дальнейшее укрепление двусторонних связей.

 

Министр также подчеркнул значимость проведения чемпионата мира в Азербайджане, отметив, что соревнования будут способствовать укреплению профессиональных контактов между спасателями стран-участниц, обмену опытом и развитию пожарно-спасательного спорта.

В свою очередь, Александр Куренков высоко оценил уровень организации чемпионата мира и выразил удовлетворение нынешним состоянием сотрудничества между двумя министерствами.

По его словам, состоявшиеся переговоры и подписанный Совместный план мероприятий придадут дополнительный импульс расширению взаимодействия и реализации новых совместных инициатив.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

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