МЧС Азербайджана и России договорились о новых совместных мероприятиях - ВИДЕО

Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана и России подписали Совместный план мероприятий на 2027-2029 годы.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Документ подписали министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров и министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-полковник Александр Куренков.

Церемония подписания состоялась в рамках встречи К.Гейдарова с делегацией во главе с А.Куренковым, прибывшим в Азербайджан с визитом в связи с проведением в Баку XXI чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту среди мужчин и XII чемпионата мира среди женщин.

В ходе встречи была подчеркнута значимость Совместного плана мероприятий для развития взаимовыгодного сотрудничества и расширения обмена опытом по различным направлениям.

К.Гейдаров отметил, что соответствующие структуры двух стран успешно взаимодействуют в таких сферах, как повышение уровня готовности к чрезвычайным ситуациям, подготовка профессиональных кадров, научно-методическое сотрудничество и оперативный обмен информацией. Он выразил уверенность в том, что визит российской делегации внесет важный вклад в дальнейшее укрепление двусторонних связей.

Министр также подчеркнул значимость проведения чемпионата мира в Азербайджане, отметив, что соревнования будут способствовать укреплению профессиональных контактов между спасателями стран-участниц, обмену опытом и развитию пожарно-спасательного спорта.

В свою очередь, Александр Куренков высоко оценил уровень организации чемпионата мира и выразил удовлетворение нынешним состоянием сотрудничества между двумя министерствами.

По его словам, состоявшиеся переговоры и подписанный Совместный план мероприятий придадут дополнительный импульс расширению взаимодействия и реализации новых совместных инициатив.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.