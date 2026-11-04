https://news.day.az/officialchronicle/1871853.html Хроника Победы (04.11.2020): Президент Ильхам Алиев дал интервью итальянской газете “La Repubblica” - ВИДЕО 27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, получившую впоследствии название "Железный кулак". 44-дневная Отечественная война привела к прекращению почти 30-летней оккупации и восстановлению территориальной...

Хроника Победы (04.11.2020): Президент Ильхам Алиев дал интервью итальянской газете “La Repubblica” - ВИДЕО

Официальная хроника, 4 ноября 2026 00:02 (UTC +04:00) 310
Хроника Победы (04.11.2020): Президент Ильхам Алиев дал интервью итальянской газете “La Repubblica”

27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, получившую впоследствии название "Железный кулак". 44-дневная Отечественная война привела к прекращению почти 30-летней оккупации и восстановлению территориальной целостности Азербайджана.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 2 ноября дал интервью итальянской газете "La Repubblica".

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет данное интервью:

- Господин Президент, Вы уже предвкушаете победу?

- Наша задача заключалась в восстановлении территориальной целостности Азербайджана, и мы приближаемся к этой цели. Мы, можно сказать, 30 лет ждали восстановления территориальной целостности. Как вам известно, на протяжении всего этого времени Азербайджан был серьезно привержен переговорному процессу. Но, к сожалению, это не привело к сколько-нибудь значительному результату. К тому же в последние несколько лет руководство Армении постоянно подстрекало нас своими заявлениями и деяниями, в том числе военными провокациями. Последняя произошла 27 сентября. Мы вынуждены были ответить, и наш ответ оказался для Армении весьма чувствительным. Говоря о победе, мы не ставили перед собой такой цели. Мы хотели решить это за столом переговоров. Однако мы всегда были готовы добиться этого на поле боя, что и делаем.

- Путин не желает вмешиваться. Таким образом, Вы можете действовать без помех?

- По сути, я неоднократно комментировал ситуацию, что сопредседатели Минской группы, одновременно являющиеся постоянными членами Совета Безопасности ООН - три страны, в 1993 году приняли резолюции, требующие безотлагательного, полного и безоговорочного вывода армянских войск с территорий Азербайджана. Поэтому данные страны сами создали законодательную базу для урегулирования. Однако Армения не выполнила эти резолюции. Еще один момент, на который я ссылаюсь, заключается в том, что посредники должны быть нейтральными, независимо от того, что они думают о ситуации, в какой степени близки их связи с нами или с Арменией. Если они не будут нейтральными, то не могут быть посредниками. Поэтому считаю, что нейтралитет, который мы видим на месте в той или иной степени, - единственный путь для продвижения вперед. Так что это для нас не было зеленым светом. 27 сентября мы ответили на нападение Армении, еще не представляя на 100 процентов, что она до этого будет делать, мы сделали то, что считали правильным для защиты нашей страны, наших граждан и восстановления справедливости.

- В какой степени поддержка официальной Анкары полезна для Вашей деятельности?

- Очень полезна. Эта поддержка была выражена с самого начала, с первых часов столкновения, начавшегося 27 сентября. Президент Турции выступил с предельно ясным заявлением о том, что Турция находится рядом с Азербайджаном, и это стало очень важным показателем политической и моральной поддержки. Я неоднократно привлекал внимание к тому, что это - лишь политическая и моральная поддержка, но ее было достаточно, так как, когда такая могущественная страна, как Турция, открыто заявляет свою позицию по данному вопросу, она одновременно посылает месседж всему миру, что Азербайджан поступает правильно. Азербайджан восстанавливает свою территориальную целостность, Азербайджан воюет на своей территории, мы не агрессоры, мы не нападаем на другие страны. И поэтому эта политическая поддержка, начавшаяся с первых часов столкновения и продолжающаяся до сих пор, представляет важное значение для урегулирования конфликта.

- Что Вы можете сказать относительно высказываний Президента Макрона, министра иностранных дел России о существовании моджахедов, которые вместе с Вашей армией сражаются против Армении? Это правда?

- За это время, а прошло уже более месяца, я неоднократно привлекал внимание к данному вопросу и говорил, что это неправда. Это неверная информация. Я не понимаю, почему распространилась и все еще распространяется эта информация. Во-первых, нам не представили в связи с этим ни одного аргумента, ни единого доказательства. Все это были слова, которые высказывались в первые дни конфликта. Вы сослались на связанное с этим заявление Президента Макрона. Это было лишь в первые дни конфликта. С того времени мы не слышали таких заявлений. Это, во-первых. Никаких доказательств, никаких аргументов. Во-вторых, в этом нет необходимости. Я неоднократно говорил, что наша армия, регулярная армия насчитывает 100 тысяч бойцов. Если объявим полную мобилизацию, то сможем мобилизовать в несколько раз больше. У нас современное вооружение. Совершенная технология и очень высокий боевой дух. Поэтому в этом нет никакой необходимости. Но, к сожалению, не придается значения тому, что происходит на другой стороне. У нас достаточно аргументов относительно того, что на стороне Армении воюют иностранцы. Там утверждают, что они имеют армянское происхождение, однако, во-первых, это не имеет никакого значения, так как если иностранец воюет на стороне одной страны против другой, то он - наемник. Кроме того, у нас нет 100-процентных аргументов относительно того, что все они - армяне. Нам известно, что есть и другие. Знаем, что там находится ПКК, знаем, что некоторые террористы с Ближнего Востока присоединились к пресловутой "нагорно-карабахской армии". Поэтому, к сожалению, данный вопрос совершенно не является темой обсуждения. Это создает впечатление политического нападения в связи с преднамеренным нападением на Азербайджан. Кроме того, причина злоупотребления армянами этим ложным заявлением заключается в том, что им, наверное, очень тяжело принять поражение, которое мы нанесли им на поле боя. На протяжении 30 лет они преподносили себя так, словно у них есть непобедимая армия. Они утверждали на протяжении 30 лет, что в одиночку оккупировали наши территории, хотя мы знаем, что это - неправда. Так что мы доказали им, кто есть кто. Мы доказали, что их якобы "непобедимая армия" - это легенда, миф, и принять это им очень тяжело. Однако они уже признали свое поражение. Премьер-министр Пашинян обратился к Президенту Путину с письмом, прося о военной помощи. Это означает, что они признали свое военное поражение и нашу победу.

- Какую сложность будет представлять для Вас достижение возможной победы на территории, где проживают 98 процентов армян?

- Сегодня на этой территории, возможно, проживает еще больше армян, так как все азербайджанцы изгнаны. Они осуществили против азербайджанцев этническую чистку. Это - статистика, не наша статистика, а советского времени. Сколько человек, представляющих различные национальности, проживало в конце 1970-х годов в Нагорно-Карабахской автономной области? Можно сказать, 25 процентов составляли азербайджанцы, 40 тысяч человек. В Шуше проживало 98 процентов азербайджанцев. Сегодня там нет ни одного азербайджанца. Много азербайджанцев проживало в Ханкенди. Гадрутский район, другие районы, Ходжалы, где они совершили геноцид, на 100 процентов состояли из азербайджанцев. Таким образом, все они подверглись этнической чистке, пыткам, были убиты и изгнаны. К сожалению, никто не обвинил Армению в этом. Мы не увидели никаких санкций против Армении, никакой оказанной нам серьезной информационной поддержки. Так что это было сделано, они создали на месте реальность. Это, во-первых. Во-вторых, 200 лет назад там вообще не было армян. Я неоднократно ссылался на договоры, подписанные Карабахским ханом с Российской империей. В этих договорах - Кюрекчайском договоре 1805 года ничего не говорится об этнических армянах. Этнические армяне были доставлены в этот регион царской Россией из Восточной Анатолии и Ирана с целью изменения его религиозного и этнического состава. Это - историческая часть. Теперь вернемся к вашему вопросу. Я неоднократно говорил, что все жители Нагорного Карабаха будут продолжать жить там мирно и достойно. Армяне - наши граждане. В различных местах Азербайджана, в основном Баку, проживают тысячи армян. Армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, могут быть уверены в том, что будет обеспечена их безопасность, их материальное положение станет лучше, они будут жить лучше, так как сегодня находятся под давлением режима хунты в Нагорном Карабахе.

- Нарушены уже три режима прекращения огня. Видно, что мирные переговоры оказались абсолютно безрезультатными. Кто виноват в этом?

- Армения. Обратите внимание на хронологию. Первое прекращение огня было согласовано в Москве, спустя менее чем 24 часа они совершили нападение с территории Армении на Гянджу, применив баллистическую ракету. Это доказано. Россия, Франция, Соединенные Штаты Америки и многие другие страны могут выявить, откуда была запущена баллистическая ракета. Так что они знают, что ракета была запущена из Армении. Пашинян лгал, говоря о том, что это сделали не они. Это произошло менее чем через 24 часа, ночью они совершили вероломное нападение, причем преднамеренно атаковали населенный пункт, в результате этих двух нападений были убиты, можно сказать, 30 невинных граждан, в том числе дети. Второе прекращение огня было нарушено ими спустя пять минут после объявления, а третье прекращение огня они нарушили, совершив нападение на Барду. Так что это сделали не мы. Что нам было делать? Они нас убивают, а мы должны сидеть и ждать? Конечно, мы ответили и будем продолжать делать это. Прекращение огня нужно было им для продолжения агрессии, попытки возвращения и повторной оккупации освобождённых нами земель. Совершив нападение на гражданских лиц, они одновременно хотели посеять хаос и панику. Но они не смогли правильно вычислить дух азербайджанского народа. Да, пострадали от этих вероломных атак. На сегодняшний день было убито 91 гражданское лицо, более 400 человек получили ранения. Но это не сломило нашу волю. Напротив, это придало нам еще больше сил.

- Что бы Вы ответили премьер-министру Пашиняну, с которым я встречался три недели назад? Он сказал, что опасается нового геноцида в Нагорном Карабахе.

- Абсолютная ложь. Вся их история - ложь. Это не имеет никакого значения. Я сказал, что в Азербайджане проживает тысячи армян. В Армении или Нагорном Карабахе нет ни одного азербайджанца. 99 процентов населения Армении составляют этнические армяне. Можете ли вы найти другую страну в нашем регионе, где одна нация составляет такое большинство? Это моноэтническая республика. Почему? Потому что они либо прогнали всех, либо другие нации жить там не могут. Азербайджан - мультиэтническая, многоконфессиональная страна. Поэтому говорить о так называемом "геноциде" абсолютно неприемлемо и это очередной фейк, который они хотят представить, точно так же, как они это делают всегда. Они всегда хотят преподнести себя как вечно страдающие, плачущие, вечно нуждающиеся в помощи люди. Но посмотрите, что происходит сегодня. Он пять раз в день звонит Президенту Путину, Президенту Макрону, он, может быть, звонит и реже, но все же звонит, он звонит всем. Он звонит европейским лидерам. Он просит признать Нагорный Карабах, но не понимает, что у Европейского Союза есть единая позиция по территориальной целостности Азербайджана. Поэтому, чтобы заручиться определенной поддержкой, он пытается воспользоваться любым фейковым методом. Так что, как я уже сказал, это абсолютная ложь. Я отвечаю за свои слова, проживающие в Нагорном Карабахе армяне могу быть уверены, что их безопасность будет обеспечена.

- У Вас есть особые партнерские связи с Италией. Вы - наш первый поставщик нефти и газа. Если война приведет к большому кровопролитию, не боитесь ли Вы, что это повлияет на партнерство?

- Я так не считаю. Во-первых, я думаю, что чем быстрее закончится война, тем будет лучше. Мы выдвинули такое предложение, и оно было очень конструктивным. За этот период чуть больше месяца я неоднократно говорил и могу повторить еще раз, что если премьер-министр Армении возьмет на себя обязательство об освобождении оставшейся части территорий, то мы готовы остановиться сегодня. Пока он не взял на себя такое обязательство. Когда ему задают вопрос о компромиссах, то он всегда говорит о самоопределении. Но самоопределение не тот компромисс, на который они должны пойти. Их компромиссом должно быть освобождение всех территорий в соответствии с выполнением резолюций Совета Безопасности ООН и базовых принципов. В базовых принципах говорится, что сначала должны быть освобождены пять, а затем еще два района. Мы уже освободили четыре района в одностороннем порядке. Поэтому он должен сказать, что выведет свои войска из оставшихся под оккупацией территорий Агдамского, Кяльбаджарского и Лачинского районов. Но он не делает заявления. Это говорит о том, что он не хочет прекращения войны. Мы готовы, это, во-первых. Я не думаю, что это приведет к каким-то осложнениям с нашими партнерами. С Италией у нас особые отношения. Мы подписали документ о стратегическом партнерстве. До пандемии я совершил официальный визит в Италию, он был очень успешным, и мы с большими планами вернулись обратно домой. Я уверен, что мы реализуем эти планы, несмотря на то, что пандемия внесла в них кое-какие коррективы. Но эти планы были в основном связаны не только с энергетическим сектором. Думаю, что в сфере энергетики мы реализовали все запланированное. Считаю, что сегодня по нефтяным поставкам Италия является нашим основным торговым партнером, и в ближайшее время мы отметим открытие ТАР и тем самым "Южный газовый коридор" будет завершен. Кроме того, многие итальянские компании на протяжении долгих лет успешно действуют в Азербайджане. Мы планируем пригласить еще больше итальянских компаний в качестве подрядчиков. Кстати, они завершили здесь целый ряд важных проектов в сфере производства нефтехимической продукции, и мы с Президентом Маттареллой вместе принимали участие в церемонии открытия. Поэтому я уверен, что этот конфликт не повлияет на наши отношения не только с Италией, но и ни с одной страной. Я уверен в этом.

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