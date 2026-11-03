«Бескомпромиссный» Кочарян: Родину - в карман, принципы - к чертям

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о заявлениях армянского депутата о Кочаряне.

Day.Az представляет публикацию:

Ой, как сильно ошибается депутат от фракции "Армения" Гегам Манукян! Он с пафосом заявил, будто второй президент Роберт Кочарян "бескомпромиссен в вопросах, касающихся национальных задач".

Вот только единственное, в чем Кочарян действительно проявил железобетонную и годами отточенную "бескомпромиссность", - это в системном разворовывании национального достояния и превращении его в личное имущество. Вся его "принципиальность" мгновенно испаряется там, где требуется элементарная честность, зато проявляется во всей красе, стоит только появиться шансу что-то прихватить себе.

Так называемый "патриотизм" по-кочаряновски - это ситуация, в которой любовь к родине измеряется исключительно объемом присвоенных активов, а "национальные задачи" всегда решаются в одну сторону: в пользу собственного кармана.