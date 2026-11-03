В Азербайджане предупредили о фальшивых выплатах ко Дню Победы - ФОТО
В преддверии Дня Победы в мессенджере WhatsApp распространяются фальшивые акции.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении Национального агентства кибербезопасности (НАК).
Отмечается, что пользователям рассылают сообщения о якобы выплате денежного вознаграждения в размере 100 манатов от имени Президента Азербайджана. Сообщения содержат вредоносные ссылки.
НАК призывает граждан проявлять осторожность при получении подозрительных сообщений и ссылок от имени государственных учреждений и официальных лиц, а также проверять информацию через официальные источники.
В случае обнаружения подобных случаев граждан просят сообщать об этом через официальный сайт Агентства - www.nca.az.
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