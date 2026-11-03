https://news.day.az/society/1871720.html В Азербайджане предупредили о фальшивых выплатах ко Дню Победы - ФОТО В преддверии Дня Победы в мессенджере WhatsApp распространяются фальшивые акции. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении Национального агентства кибербезопасности (МКА). Отмечается, что пользователям рассылают сообщения о якобы выплате денежного вознаграждения в размере 100 манатов от имени Президента Азербайджана.

В Азербайджане предупредили о фальшивых выплатах ко Дню Победы - ФОТО

Общество, 3 ноября 2026 14:49 (UTC +04:00) 334
В Азербайджане предупредили о фальшивых выплатах ко Дню Победы

В преддверии Дня Победы в мессенджере WhatsApp распространяются фальшивые акции.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении Национального агентства кибербезопасности (НАК).

Отмечается, что пользователям рассылают сообщения о якобы выплате денежного вознаграждения в размере 100 манатов от имени Президента Азербайджана. Сообщения содержат вредоносные ссылки.

НАК призывает граждан проявлять осторожность при получении подозрительных сообщений и ссылок от имени государственных учреждений и официальных лиц, а также проверять информацию через официальные источники.

В случае обнаружения подобных случаев граждан просят сообщать об этом через официальный сайт Агентства - www.nca.az.

  • В Азербайджане предупредили о фальшивых выплатах ко Дню Победы
  • В Азербайджане предупредили о фальшивых выплатах ко Дню Победы
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