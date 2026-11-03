Нетаньяху готов сформировать широкое коалиционное правительство

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности сформировать широкое коалиционное правительство как со своими партнёрами, так и с любой политической партией, которая не поддерживает терроризм и желает присоединиться к правительству.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило агентство Reuters.

"Мы стремимся сформировать широкое коалиционное правительство с нашими нынешними партнёрами и любой партией, которая не поддерживает терроризм и желает присоединиться к этой инициативе. Я открыт к диалогу", - заявил Нетаньяху.

Отметим, что по итогам парламентских выборов, состоявшихся в Израиле 27 октября, ни один политический блок не получил в Кнессете 61 мандат, необходимый для формирования правительства.