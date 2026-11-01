Президент Израиля призвал партии найти компромисс

Президент Израиля Ицхак Герцог призвал политические партии страны к диалогу и поиску компромисса, чтобы не допустить проведения новых парламентских выборов.

Как передает Day.Az, об этом он заявил на церемонии памяти первого президента Израиля Хаима Вейцмана в Реховоте.

По словам Герцога, 4 ноября он получит официальные результаты выборов от председателя Центральной избирательной комиссии, после чего проведет консультации с представителями всех фракций Кнессета.

Президент призвал политиков прийти на встречи "с открытым умом и открытым сердцем", выслушать друг друга и искать нестандартные решения.

"Выборы закончились. Результаты выборов - это факт. Это реальность", - подчеркнул Герцог, отметив, что теперь лидерам необходимо учитывать сложившуюся ситуацию и отказаться от предвыборной риторики.