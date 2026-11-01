В Баку пять женщин были госпитализированы с подозрением на отравление

В Баку после мероприятия в ресторане "Гызыл Гая" в Низаминском районе произошло предполагаемое массовое пищевое отравление. За медицинской помощью обратились 14 человек, пятеро из них были госпитализированы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел 31 октября в ресторане, расположенном по адресу: улица Микаила Алиева, 131. В заведении проходило мероприятие с участием около 34 человек с инвалидностью.

По информации Республиканского центра скорой и неотложной медицинской помощи, около 20:15 поступил вызов из Низаминского района. На место были направлены три бригады скорой помощи, которые доставили пятерых женщин с подозрением на отравление в модульную больницу Мухаммеди, входящую в структуру Сабунчинского медицинского центра.

Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. Их состояние оценивалось как удовлетворительное, после чего женщин выписали домой для амбулаторного лечения.

На место происшествия также прибыли сотрудники Агентства пищевой безопасности Азербайджана. По факту проводится расследование.