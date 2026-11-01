В Париже протестующие забросали полицию бутылками с зажигательной смесью - ВИДЕО

В Париже участники протестной акции забросали сотрудников правоохранительных органов бутылками с зажигательной смесью. В результате инцидента один полицейский получил ранение.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила Национальная жандармерия Франции в социальной сети X, назвав произошедшее проявлением "неприемлемого насилия в отношении правоохранительных органов".

На опубликованных кадрах видно, как участники демонстрации, выступающие против снижения покупательной способности населения, бросают бутылки с зажигательной смесью в полицейский кордон. В результате на одном из сотрудников загорелась одежда.

В субботу во Франции вновь прошли массовые протестные акции, собравшие более 320 тыс. человек по всей стране. По данным корреспондента ТАСС, в Париже в конце шествия агрессивно настроенные демонстранты начали бросать в полицейских камни и бутылки. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и шумовые гранаты.

Столкновения также произошли в других городах страны, в том числе в Марселе и Тулузе.

Протесты 31 октября стали продолжением массовых выступлений 17 и 24 октября, которые в ряде французских городов сопровождались столкновениями с полицией, погромами и разграблением магазинов.