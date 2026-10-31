https://news.day.az/world/1871071.html Cкопление пассажиров в московском аэропорту - ВИДЕО В московском аэропорту Шереметьево образовалось большое скопление пассажиров из-за отмены и задержки рейсов. Как передает Day.Az, видеокадры огромной толпы опубликованы на странице Newsfeed в соцсети X. Пассажиры собрались в залах ожидания, а некоторым пришлось спать прямо на полу.
Cкопление пассажиров в московском аэропорту - ВИДЕО
В московском аэропорту Шереметьево образовалось большое скопление пассажиров из-за отмены и задержки рейсов.
Как передает Day.Az, видеокадры огромной толпы опубликованы на странице Newsfeed в соцсети X.
Пассажиры собрались в залах ожидания, а некоторым пришлось спать прямо на полу.
Отметим, что Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) на фоне атак украинских беспилотников регулярно приостанавливает полеты в аэропортах в целях обеспечения безопасности гражданской авиации.
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