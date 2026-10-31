Cкопление пассажиров в московском аэропорту - ВИДЕО

В московском аэропорту Шереметьево образовалось большое скопление пассажиров из-за отмены и задержки рейсов.

Как передает Day.Az, видеокадры огромной толпы опубликованы на странице Newsfeed в соцсети X.

Пассажиры собрались в залах ожидания, а некоторым пришлось спать прямо на полу.

Отметим, что Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) на фоне атак украинских беспилотников регулярно приостанавливает полеты в аэропортах в целях обеспечения безопасности гражданской авиации.