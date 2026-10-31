В Польше сообщили о предотвращении эскалации напряженности

Министр юстиции и генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек заявил о стабилизации ситуации вокруг Конституционного суда страны на фоне недавних протестов и столкновений у здания ведомства.

Как передает Day.Az, об этом он сообщил в эфире телеканала TVN24.

По словам Журека, правоохранительным органам удалось предотвратить дальнейшую эскалацию напряженности.

"Прокуратура и полиция в некотором роде сдали экзамен, поскольку не допустили обострения ситуации. Люди, фактически проникшие в здание Конституционного суда, были выведены оттуда или покинули его самостоятельно. С этой точки зрения можно говорить о стабилизации обстановки", - отметил министр.

Он также подчеркнул, что считает решения судей убедительными. По его мнению, необходимо было правовыми методами обеспечить возможность приступить к работе судьям, избранным в соответствии с законом.

"Я очень хотел бы, чтобы состоялось общее собрание. Оно должно решить вопросы бюджета, а также, возможно, вопросы иммунитета", - добавил Журек.

Напряженность вокруг Конституционного суда Польши возникла после решения премьер-министра Дональда Туска назначить судьей этого органа бывшего министра в его правительстве Мачея Берека. Это вызвало недовольство части общественности и привело к регулярным акциям протеста у здания суда.

В ночь на 31 октября обстановка обострилась: для охраны территории были привлечены дополнительные силы полиции. Собравшиеся протестующие попытались прорваться через ограждение, что привело к столкновениям с правоохранителями.