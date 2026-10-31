https://news.day.az/world/1871039.html

ДТП с туристическим автобусом в Турции, много пострадавших

В турецкой провинции Эдирне туристический автобус, перевозивший иностранных туристов, столкнулся с грузовиком. Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, в результате ДТП пострадали 10 человек. По сигналу местных жителей на место происшествия были направлены жандармерия, полиция, пожарные и несколько бригад скорой медицинской помощи.