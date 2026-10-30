Поезда Баку-Тбилиси-Баку будут ходить чаще - ВИДЕО

С 1 ноября количество ежедневных поездов по маршруту Баку-Тбилиси-Баку увеличится с двух до четырех.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Отмечается, что в связи с запуском дополнительных рейсов будет также обновлено расписание движения поездов на данном маршруте.

Напомним, что пассажирское железнодорожное сообщение по маршруту Баку-Тбилиси-Баку было возобновлено 26 мая 2026 года после шестилетнего перерыва. Перевозки на этом направлении были приостановлены в марте 2020 года в связи с пандемией COVID-19.