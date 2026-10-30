В Баку открылась выставка "Страна ковров" - ФОТО

В Азербайджанском национальном музее ковра открылась выставка "Страна ковров", организованная в рамках проекта "Полёт в Баку. Арт-уикенд. Почувствуй будущее СЕЙЧАС".

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы музея.

В центре экспозиции - азербайджанский ковёр, его художественный язык, богатство орнаментов и возможности, которые открываются перед этим традиционным искусством в творчестве современных авторов.

В экспозиции представлены работы основателя Азербайджанского национального музея ковра, выдающегося учёного, народного художника Лятифа Керимова

В творчестве Лятифа Керимова традиционные мотивы получили авторское прочтение. Растительные и зооморфные орнаменты, характерные для различных азербайджанских ковровых школ, в его работах складываются в особую художественную систему, отражающую индивидуальный почерк мастера.

Особый интерес представляют два рельефных шёлковых ковра, впервые сотканные по эскизам Лятифа Керимова. Их создание приурочено к 120-летию со дня рождения мастера.

Наряду с ними, в экспозиции представлены работы современных художниц Медины и Нармин Наджаф, а также специалиста по ковровому искусству Яшара Малфузи. В их произведениях традиционные мотивы обретают новое художественное воплощение. Авторы смелее экспериментируют с современными формами и цветовыми решениями. Некоторые ковры по своей живописной выразительности напоминают произведения станковой живописи: динамичные цветовые переходы, имитирующие широкие, пастозные мазки кистью или мастихином, насыщенные изумрудно-зелёные, жёлтые и бирюзовые переливы создают ощущение движения и изменчивости. Здесь передаётся не столько чёткое изображение предмета, сколько мимолётное впечатление от увиденного. Благодаря своей выразительности эти произведения воспринимаются как полотна современных художников-абстракционистов или пейзажистов и становятся особенно заметными элементами экспозиции.

Ещё одну часть экспозиции составляют работы победителей конкурса цифрового искусства, организованного музеем совместно с платформой HUG.art. Они демонстрируют, как традиционные художественные мотивы могут интерпретироваться средствами цифрового искусства.

В экспозиции также представлена рельефная версия ковра "Птицы" ("Quşlu"), созданная на основе бакинского ковра XIX века, хранящегося в коллекции Азербайджанского национального музея ковра. Кроме того, посетителям представлены две рельефные работы авторства Яшара Малфузи.

В рамках проекта "Полёт в Баку. Арт-уикенд. Почувствуй будущее СЕЙЧАС" продолжающаяся в музее выставка заслуженного художника Фаига Ахмеда "Фаиг Ахмед: период 2011-2024 годов" также пополнилась тремя новыми произведениями.

Выставка продлится до 29 ноября.