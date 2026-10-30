Камеры будут фиксировать водителей с телефонами в руках

В Азербайджане нарушения, связанные с использованием телефона за рулем, будут фиксироваться с помощью фото- и видеокамер.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующие изменения предусмотрены законопроектом о внесении поправок в Кодекс об административных проступках, который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Как известно, некоторые административные правонарушения выявляются с помощью специальных технических средств, оснащенных функциями фото- и видеофиксации. В таких случаях производство по делу осуществляется в порядке, отличном от обычной процедуры.

Согласно действующему законодательству, за использование телефона во время движения транспортного средства, если водитель держит его в руке, предусмотрен штраф в размере 50 манатов.

Кроме того, за распространение рекламы на транспортных средствах без согласования с соответствующим органом исполнительной власти или с нарушением установленных правил физические лица штрафуются на сумму от 30 до 50 манатов, должностные лица - от 150 до 200 манатов, юридические лица - от 1 500 до 2 000 манатов.

Законопроектом предлагается разрешить выявлять с помощью специальных технических средств с функциями фото- и видеофиксации как использование телефона водителем во время движения, так и размещение рекламы на транспортных средствах без необходимого согласования или с нарушением установленных правил.

Таким образом, если водитель будет держать телефон в руке и пользоваться им во время управления автомобилем, нарушение смогут зафиксировать специальные технические средства. За это ему по-прежнему будет грозить штраф в размере 50 манатов.

Аналогичным образом с помощью таких средств можно будет фиксировать незаконное размещение рекламы на транспортных средствах.

Отметим, что законопроект также предусматривает снижение штрафов за размещение рекламы на транспортных средствах без согласования с соответствующим органом или с нарушением установленных правил.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.