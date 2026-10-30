Раскрыты перспективы изменения цен на нефть Brent

Риски изменения цен на нефть марки Brent по-прежнему смещены в сторону повышения. Дополнительный потенциал роста относительно базового прогноза оценивается в 2,9 доллара за баррель в 2026 году и 5,8 доллара за баррель в 2027 году.

Как говорится в отчете Оксфордского института энергетических исследований (OIES) OIES Oil Monthly, новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке в четвертом квартале 2026 года, сопровождающаяся атаками на нефтяную инфраструктуру и/или перебоями транзита через Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы, может привести к частичному прекращению недавнего восстановления поставок и усугубить ограничения на транспортировку нефти, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"На фоне истощенных запасов в таком сценарии цена Brent может вырасти до 131 доллара за баррель в четвертом квартале 2026 года и до 96 долларов в 2027 году. Это соответственно на 19 и 9 долларов выше базового прогноза.

Другой сценарий предполагает более медленное восстановление поставок жидких углеводородов из региона Ближнего Востока на фоне сохраняющихся операционных и экспортных ограничений, а также отсутствия долгосрочного урегулирования конфликта. В этом случае замедление пополнения запасов может привести к росту цены Brent до 117 долларов за баррель в четвертом квартале 2026 года и до 96 долларов в 2027 году.

Более устойчивый спрос, поддерживаемый восстановлением доступности нефтепродуктов, может повысить прогноз цены Brent на 2027 год на 3,5 доллара - до 90 долларов за баррель", - говорится в отчете института.

Вместе с тем OIES рассматривает и сценарии снижения цен.

"Дипломатический прорыв в четвертом квартале 2026 года, который приведет к снятию американской блокады иранских портов и ослаблению контроля за соблюдением санкций, может способствовать увеличению экспорта нефти, снижению транспортных расходов и рисков перебоев. В результате цена Brent в 2027 году может опуститься до 83 долларов за баррель", - отмечается в отчете.

Кроме того, полное или почти полное восстановление добычи в регионе Ближнего Востока к концу 2027 года может ускорить пополнение запасов и привести к снижению среднегодовой цены Brent до 83 долларов за баррель.

"Наиболее существенным риском снижения цен OIES считает ослабление спроса. Продолжительное влияние высоких цен на топливо и давление на промышленную активность могут ограничить потребление нефти. При таком сценарии цена Brent может снизиться примерно до 75 долларов за баррель во втором квартале 2027 года, а среднегодовой показатель - до 79 долларов.

В целом, согласно оценке OIES, совокупный диапазон возможных среднегодовых цен Brent составляет 95-105 долларов за баррель в 2026 году и 71-109 долларов в 2027 году", - говорится в отчете института.