Блок Нетаньяху сохраняет лидерство по итогам парламентских выборов в Израиле
Партия "Ликуд" премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху лидирует по итогам подсчета 100% бюллетеней на парламентских выборах, прошедших 27 октября.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Согласно опубликованной информации, "Ликуд" получает 27 мест в 120-местном Кнессете. На втором месте находится оппозиционная партия "Яшар" во главе с Гади Айзенкотом, набирающая 21 мандат.
Блок "Ликуд" и поддерживающих Нетаньяху ультраправых и ортодоксальных партий получает 53 места, оппозиция - 48. Еще 19 мандатов достаются арабским партиям, с которыми, как ожидается, ни одна из сторон не намерена формировать коалицию.
Окончательные официальные итоги выборов планируется обнародовать не позднее 4 ноября после рассмотрения апелляций.
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