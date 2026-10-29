Стал известен виновник мордобоя в парламенте Армении - ВИДЕО

Спикер национального собрания Армении Рубен Рубинян прокомментировал столкновение между депутатами.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, по его словам виноват в массовой драке Нарек Карапетян.

"Во время перерыва я просмотрел все видеозаписи, внимательно прослушал речь Тарона Чахояна, в которой не зафиксировал ни одного оскорбительного выражения. Господин Нарек Карапетян, вы не сдержали эмоций, вы с места выдали оскорбительные выражения, а затем встали, пытаясь ударить Тарона Чахояна. Потом, когда началась драка, Гарник Давтян ударил Тарона Чахояна. Господин Карапетян, вы первый, кто несет ответственность за произошедшее с вами. Вы начали эту драку, вмешавшись в выступление депутата", - сказал спикер.

Отметим, что после потасовки заседание возобновилось.