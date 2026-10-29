https://news.day.az/economy/1870491.html Стратегические резервы Азербайджана увеличились - Новые данные Стратегические валютные резервы Азербайджана увеличились на 4,3 миллиарда долларов США, достигнув 89,4 миллиарда долларов.

Стратегические резервы Азербайджана увеличились - Новые данные

Экономика, 29 октября 2026 11:55 (UTC +04:00) 434
Стратегические резервы Азербайджана увеличились

Стратегические валютные резервы Азербайджана увеличились на 4,3 миллиарда долларов США, достигнув 89,4 миллиарда долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов в четверг на пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора, состоявшейся в четверг.

По его словам, эти резервы служат важным финансовым буфером, обеспечивающим устойчивость страны к внешним экономическим потрясениям.

Т.Кязымов отметил, что в текущем году для внешнего сектора страны сложились благоприятные условия. Согласно таможенной статистике, положительное сальдо внешней торговли достигло 10,5 миллиарда долларов США.

Председатель ЦБА отметил, что прогнозируемое сальдо счета текущих операций составляет 4,7 миллиарда долларов США, что эквивалентно 3,4 процента валового внутреннего продукта (ВВП) страны.

 

"Стратегические валютные резервы нашей страны увеличились на 4,3 миллиарда долларов США, достигнув 89,4 миллиарда долларов США. Это достаточно большой финансовый буфер", - заявил Т.Кязымов.

Он подчеркнул, что, согласно статистике платежного баланса, стратегических валютных резервов Азербайджана достаточно для финансирования импорта товаров и услуг в течение 40 месяцев. При этом в международной практике нормативным ориентиром считается покрытие импорта за счет резервов в течение трех месяцев.

"У нас же этот период составляет 40 месяцев, что является достаточно большим финансовым буфером", - отметил председатель ЦБА.

По словам Кязымова, стратегические валютные резервы страны превышают широкую денежную массу в 3,4 раза.

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PASHA Bank запустил новую программу бонусных миль для держателей карт Miles&Smiles PASHA Bank 28 октября 11:34 (UTC+04), Экономика 992
"Барселону" оштрафовали на сотни тысяч евро 28 октября 11:32 (UTC+04), Спорт 687
Неисправный автомобиль унес жизни двух молодых мужчин в Азербайджане - ВИДЕО 28 октября 11:20 (UTC+04), Общество 805
Президент Ильхам Алиев: Нас радует, что имеющие добрые традиции азербайджано-чешские отношения сегодня динамично развиваются 28 октября 11:21 (UTC+04), Официальная хроника 11 282
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Prezident İlham Əliyev: Çexiya ilə əlaqələrin dinamik inkişaf etməsi bizi sevindirir 28 октября 11:05 (UTC+04), Azərbaycanca 998
ООН поддержит Азербайджан в реализации климатических целей 28 октября 11:01 (UTC+04), Экономика 1 023
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