Азербайджан нарастит мощности зеленой энергетики на 2 ГВт за два года

В 2027-2028 годах в Азербайджане планируется создать дополнительные мощности по производству электроэнергии из возобновляемых источников в объеме 2 гигаватт.

Как передает Day.Az, об этом заявил заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов в среду на 9-м Диалоге по Целям устойчивого развития (ЦУР), проходящем в Баку, сообщает корреспондент Trend.

Замминистра отметил, что к 2030 году страна намерена довести долю возобновляемых источников энергии в общей установленной мощности электроэнергетики до 34%.

Он подчеркнул, что развитие возобновляемых источников энергии является одним из основных направлений энергетического сектора Азербайджана. В настоящее время их доля в общей установленной мощности производства электроэнергии страны составляет около 21,5%.

По его словам, реализация проектов в области ветровой и солнечной энергетики в ближайшие годы позволит значительно увеличить этот показатель.

"Работа по созданию дополнительных мощностей в объеме 2 гигаватт к 2027-2028 годам уже началась. На следующих этапах также планируется ввод в эксплуатацию новых мощностей ветровой и солнечной энергетики. Наша цель - довести к 2030 году долю возобновляемых источников энергии в общей установленной мощности до 34%", - отметил он.

Э. Солтанов подчеркнул, что Азербайджан стремится укрепить свои позиции в секторе возобновляемой энергетики, как это было сделано в традиционной энергетике.

"Азербайджан занимает важное место в мировой нефтяной отрасли, а в секторе природного газа играет значительную роль в регионе. У нашей страны также есть возможности стать одним из региональных лидеров в сфере зеленой энергетики", - заявил замминистра.

Он отметил, что проекты в области возобновляемой энергетики создают условия для привлечения значительных инвестиций. Так, создание новых мощностей объемом около 2 гигаватт предполагает привлечение в страну инвестиций на сумму порядка 2 миллиардов долларов.

По словам замминистра, компания Masdar из Объединенных Арабских Эмиратов является одним из основных стратегических партнеров Азербайджана в этой сфере. В рамках проектов компании к 2028 году в стране планируется создать более 1 гигаватта мощностей возобновляемой энергетики.

Вместе с тем Э. Солтанов заявил, что развитие возобновляемой энергетики не ограничивается созданием новых генерирующих мощностей. Модернизация и укрепление электрических сетей также являются важнейшими условиями этого процесса.

"Создание новых мощностей возобновляемой энергетики может привлечь в страну инвестиции в размере миллиардов долларов. Однако для безопасной и эффективной передачи этой энергии в сеть государство также должно выделять значительные средства на укрепление электрических сетей. В нынешнем состоянии электросеть не способна принимать возобновляемую энергию в необходимых объемах и с требуемой гибкостью", - заявил он.

Замминистра отметил, что управление электроэнергией, вырабатываемой солнечными и ветровыми электростанциями, сложнее по сравнению с традиционным производством энергии, поскольку объемы выработки зависят от погодных условий. Поэтому важно создавать системы аккумуляторного хранения энергии и расширять возможности балансировки энергосистемы.

"Электроэнергия - особый товар, производство и потребление которого должны постоянно находиться в равновесии. Нарушение баланса между производством и потреблением может привести к серьезным проблемам в энергосистеме и даже к масштабным отключениям электроэнергии. Поэтому по мере увеличения доли возобновляемых источников энергии вопросы управления и балансировки энергосистемы приобретают все большее значение", - подчеркнул Э. Солтанов.

Он добавил, что в некоторых случаях возобновляемая энергетика уже конкурирует с традиционными источниками энергии на рыночных условиях. Вместе с тем такая конкуренция не во всех условиях находится на одном уровне. Поэтому наряду с экономической эффективностью проектов необходимо учитывать состояние сетевой инфраструктуры, технологии хранения энергии и гибкость энергосистемы.

По словам замминистра, расширение производства электроэнергии из возобновляемых источников, укрепление электрических сетей и создание аккумуляторных систем должны осуществляться параллельно. Такой подход позволит содействовать достижению целей Азербайджана в области зеленой энергетики, привлечению новых инвестиций и повышению устойчивости энергосистемы.

Отметим, что в Баку проходит 9-й Диалог по ЦУР. Мероприятие организовано совместно Министерством экономики Азербайджана, Национальным координационным советом по устойчивому развитию и Организацией Объединенных Наций (ООН).

Тема мероприятия - "Ускорение реализации определяемых на национальном уровне вкладов в Азербайджане: содействие декарбонизации энергетического сектора в интересах устойчивого развития".

В рамках диалога обсуждаются вопросы выполнения национальных климатических обязательств Азербайджана, экологической трансформации энергетического сектора, развития возобновляемых источников энергии, а также инвестиционных возможностей в этой сфере.