Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Чехии

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Чешской Республики Петру Павелу.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Чешской Республики.

Нас радует, что имеющие добрые традиции азербайджано-чешские отношения сегодня динамично развиваются. Активный политический диалог создает хорошую основу для расширения нашего сотрудничества в экономической, энергетической, транспортной, оборонно-промышленной, гуманитарной и других сферах.

Убежден, что, используя имеющиеся возможности, мы совместными усилиями добьемся дальнейшего углубления наших межгосударственных отношений и плодотворного сотрудничества, обладающих большим потенциалом.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, дружественному народу Чехии - мира, благополучия и процветания."