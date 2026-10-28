Госдолг США рекордно вырос

В октябре 2026 года уровень госдолга США превысил отметку в рекордные 40,5 триллиона долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об сообщил Минфин страны.

К 26 числу показатель вырос до 40,52 триллиона долларов. Для сравнения, в прошлом октябре он увеличился до 38 триллионов, а в августе 2026 года преодолел отметку в 40. Менее чем за десятилетие государственный долг подскочил на 20 триллионов.

Эксперты Института мировой экономики имени Питерсона полагают, что если Вашингтон не займется реформированием государственных расходов или вопросами налогообложения, в ближайшие шесть лет госдолг может достичь 50 триллионов.

Кроме того, Бюджетно-экономическое управление Конгресса США ожидает, что к 2036 году объем государственных заимствований превысит размер валового внутреннего продукта (ВВП) страны на 20 процентов.