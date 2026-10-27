Азербайджан поддержал кандидатуру Ланы Нусейбе на пост генсека ООН

Азербайджан приветствует выдвижение кандидатуры государственного министра Объединенных Арабских Эмиратов Ланы Заки Нусейбе на пост генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН).

Как передает Day.Az, об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, отвечая на вопрос СМИ о выдвижении кандидатуры Ланы Заки Нусейбе.

Он отметил, что Азербайджан подчеркивает важность проведения процесса отбора в соответствии с Уставом ООН и на основе профессиональных качеств кандидатов, их дипломатического опыта, беспристрастности и способности достигать консенсуса между государствами-членами организации.

"Мы надеемся, что этот процесс завершится результатом, который будет способствовать формированию более сильной и эффективной Организации Объединенных Наций, способной оперативно реагировать на современные вызовы", - заявил А.Гаджизаде.