В Азербайджане разработаны 20-летние планы развития 68 городов

В Азербайджане подготовлены или обновлены генеральные планы 68 из 79 городов. Для этих городов определены направления развития на ближайшие 20 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в понедельник заявил начальник отдела управления проектами на освобожденных от оккупации территориях Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Рамиль Джахангиров на пресс-конференции, посвященной международной выставке недвижимости и инвестиций AIREX 2026.

Он отметил, что основными приоритетами в сфере градостроительства являются стратегическое планирование, создание современной инфраструктуры, обеспечение устойчивого развития и формирование благоприятных условий для инвестиций.

"Инвесторы вкладывают средства не только в отдельные здания, но и в будущее городов и их потенциал развития. Поэтому четкие рамки планирования и современная инфраструктура играют важную роль в развитии рынка недвижимости", - отметил Р. Джахангиров.

По его словам, работа над генеральными планами других городов также продолжается. В этом процессе особое значение имеют применение международного опыта и учет современных тенденций в градостроительстве.

Р. Джахангиров сообщил, что генеральный план развития Баку до 2040 года был утвержден несколько дней назад. Документ предусматривает полицентричное, взаимосвязанное и сбалансированное развитие столицы.

Он добавил, что генплан предусматривает создание новых городских центров, совершенствование транспортной и инженерно-коммуникационной инфраструктуры, а также преобразование бывших промышленных территорий.

Начальник отдела подчеркнул, что восстановление и реконструкция Карабаха и Восточного Зангезура также являются важными направлениями градостроительной политики.

"Наша цель - не только восстановить населенные пункты, но и создать новые города и экономические центры на основе современной инфраструктуры и принципов устойчивого развития", - заявил он.

По словам Р. Джахангирова, на освобожденных территориях ведется работа по подготовке генеральных планов 12 городов. В то же время завершено территориальное планирование более 100 сел и поселков.

Он добавил, что объявление 2026 года в Азербайджане Годом градостроительства и архитектуры, а также проведение в мае в Баку Всемирного форума ООН по градостроительству свидетельствуют о значительном внимании, уделяемом этой сфере в стране.