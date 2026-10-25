Раскрыты тормозящие Windows настройки

В Windows 11 есть фоновые службы, которые могут тормозить работу компьютера. Об этом сообщает издание How-To Geek, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам специалистов, многие службы Windows постоянно работают в фоновом режиме и расходуют оперативную память и ресурсы процессора. Редактор портала Зунайд Али заявил, что они могут тормозить работу устройства - особенно, если девайс имеет слабый процессор и всего 4-8 гигабайт оперативной памяти. В этой связи журналист посоветовал отключить некоторые службы.

В первую очередь автор рекомендовал выключить Windows Search, которая индексирует файлы для быстрого поиска. Если ее отключить, то поиск продолжит работать, но будет немного медленнее. По словам Али, можно безболезненно деактивировать Connected User Experiences and Telemetry, которая собирает диагностические данные, раскрывает их и отправляет Microsoft.

Remote Desktop Services обеспечивает удаленное подключение к компьютеру: сервис не нужен тому, кто не пользуется удаленным рабочим столом. Также можно выключить Program Compatibility Assistant, который помогает запускать старые программы и предупреждает о возможной несовместимости.

Если компьютер не оснащен сканером отпечатка пальца или лица, то можно выключить службу Windows Biometric Service. Наконец, при отсутствии принтера можно отключить Print Spooler, которая управляет очередью печати и взаимодействует с принтерами.