В заселенном армянами Глендейле начались задержания нелегалов - ВИДЕО

Сотрудники Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) добрались и до нелегальных мигрантов в Глендейле.

Как передает Day.Az со ссылкой на сообщения армянских СМИ, проводятся задержания. Кадры рейдов распространяются в соцсетях.

Напомним, что город на треть заселен выходцами из Армении.

Сообщается, что представители армянской диаспоры занервничали на фоне ужесточения миграционной политики администрации президента США Дональда Трампа.

Некоторые опасаются выходить из своих домов из-за возможного задержания и последующей депортации. При этом многие из них уже несколько лет ожидают оформления документов, необходимых для законного пребывания в США.

Ранее появились сообщения о присутствии сотрудников ICE в центре Глендейла, в районе North Central Avenue.