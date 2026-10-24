Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева наблюдали церемонию открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15

24 октября в Baku Crystal Hall состоялась церемония официального открытия первого чемпионата мира и фестиваля по футболу среди юношей до 15 лет (FIFA U-15 World Cup and Festival).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принимали участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, члены их семьи и президент FIFA Джанни Инфантино.

В настоящее время глава государства, первая леди, члены их семьи и президент FIFA наблюдают матч сборных Азербайджана и Тимор-Лесте.

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