ЕС восемь лет не может остановить перевод часов

Страны Евросоюза 25 октября вновь перейдут на зимнее время, несмотря на попытки отменить эту практику, длящиеся восемь лет. Согласно официальным материалам Совета ЕС, государства сообщества до сих пор не смогли согласовать реформу, предложенную Еврокомиссией еще в 2018 году, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Инициатива по отказу от сезонного перевода стрелок застопорилась из-за опасений возникновения разной тактовки времени между соседними государствами. Это может серьезно осложнить работу транспорта, трансграничную торговлю и другие отрасли. Кроме того, сторонники изменений так и не пришли к единому мнению, какое время стоит оставить навсегда - летнее или зимнее.

"Посыл предельно ясен: 84% опрошенных больше не хотят переводить часы", - заявляла в августе 2018 года еврокомиссар по транспорту Виолета Булц.

Речь идет о масштабном общественном обсуждении, в котором приняли участие 4,6 млн человек. Однако опрос не был репрезентативным: около 70% всех ответов поступили от жителей Германии. В марте 2019 года Европарламент поддержал отмену перевода часов 410 голосами против 192, планируя завершить переход к 2021 году, но решение так и не приобрело статус закона.