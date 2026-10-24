Первая сенсация и первый разгром: ЧМ U-15 в Баку начался с поражения Аргентины

В Баку стартовал первый в истории чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 по футболу, и уже первые матчи турнира принесли неожиданные результаты и крупные победы.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, главной неожиданностью утренней программы стало поражение сборной Аргентины от Алжира со счетом 0:1. Южноамериканцы владели инициативой и чаще атаковали, однако не сумели реализовать свое преимущество. Единственный мяч алжирские футболисты забили в середине второго тайма, обеспечив своей команде сенсационную победу.

Одним из первых разгромов турнира отметилась сборная Индонезии, которая не оставила шансов Фиджи - 7:1. По два мяча у победителей забили Дики Марани и Мухаммад Харири Маулана.

Непростым получился дебют для Испании. Европейская команда дважды уступала Чили по ходу встречи, но сумела переломить ситуацию и победить со счетом 4:2.

Среди других результатов стартовой программы - победы Индии над Лаосом (4:2) и Малави над Китайским Тайбэем (3:2). А сборные Уэльса и Бангладеш разошлись миром, не сумев поразить ворота друг друга - 0:0.

Напомним, что чемпионат мира U-15 проходит в Баку с 24 по 30 октября с участием 189 национальных команд. Матчи проводятся в формате восемь на восемь, два тайма по 20 минут.

Сборная Азербайджана начнет выступление сегодня в 19:30 матчем против Тимора-Лешти в Baku Crystal Hall. Эта встреча станет официальным матчем открытия чемпионата мира. Церемония открытия мундиаля начнется в 19:00 на той же арене.