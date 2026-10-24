Новая волна беспорядков во Франции будет мощнее предыдущей - ВИДЕО

Франция готовится к новой волне беспорядков, которая может стать мощнее предыдущей. Масштабные акции протеста запланированы на 24 октября. Власти ожидают до 500 тыс. участников. В крупные города уже стянули военные силы, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Владельцы магазинов и ресторанов учли предыдущие погромы и уже закрыли витрины заведений, а также наняли дополнительную охрану. В 10 раз вырос спрос и на средства самообороны. Как пишет издание Bloomberg, французы массово покупают баллончики, резиновые дубинки и травматические пистолеты.

На фоне протестов взлетел и общий уровень насилия. Накануне в пригороде Парижа злоумышленник открыл огонь по прохожим. В результате один человек погиб, еще пятеро ранены, в том числе подросток. Власти назвали произошедшее терактом.



"Я называю произошедшее сегодня переломным моментом в жизни нашей Республики. Мы впервые столкнулись с террористическим актом, спланированным с целью убить наших соотечественников, наших детей - из-за цвета их кожи или религии, которую им приписывают", - сказал президент Франции Эммануэль Макрон.

Мотивы нападавшего еще выясняют. Он задержан, личность уже установлена. В его машине обнаружили автомат и баллончики со слезоточивым газом. Также правоохранители обезвредили в квартире стрелявшего самодельное взрывное устройство.