В Баку произошла массовая драка.

Как сообщает Day.Az, об этом проинформировало Министерство внутренних дел (МВД).

Отмечается, что сотрудники полиции установили личности и задержали девять человек, участвовавших в инциденте.

В настоящее время по факту происшествия продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.

Отметим, что конфликт между сторонами сначала перерос в рукопашную драку. Позже участники напали друг на друга с ножами, также была предпринята попытка применить огнестрельное оружие. В результате один человек погиб.

Сообщается, что убитый по имени Джейхун был известен как "Джейхун Сабунчу".