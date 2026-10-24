https://news.day.az/society/1869300.html В Баку произошла массовая драка В Баку произошла массовая драка. Как сообщает Day.Az, об этом проинформировало Министерство внутренних дел (МВД). Отмечается, что сотрудники полиции установили личности и задержали девять человек, участвовавших в инциденте. В настоящее время по факту происшествия продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.
В Баку произошла массовая драка
В Баку произошла массовая драка.
Как сообщает Day.Az, об этом проинформировало Министерство внутренних дел (МВД).
Отмечается, что сотрудники полиции установили личности и задержали девять человек, участвовавших в инциденте.
В настоящее время по факту происшествия продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.
Отметим, что конфликт между сторонами сначала перерос в рукопашную драку. Позже участники напали друг на друга с ножами, также была предпринята попытка применить огнестрельное оружие. В результате один человек погиб.
Сообщается, что убитый по имени Джейхун был известен как "Джейхун Сабунчу".
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