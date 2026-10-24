Азербайджан подтвердил приверженность укреплению международной безопасности

Азербайджан по случаю Дня ООН вновь подтверждает приверженность многосторонности, международному миру и безопасности, а также устойчивому развитию.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети X.

"Азербайджан продолжит вносить вклад в укрепление международного сотрудничества, продвижение диалога и построение более мирного, справедливого и безопасного мира для всех.

С Днем Организации Объединенных Наций!", - говорится в публикации.