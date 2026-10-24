https://news.day.az/politics/1869286.html Азербайджан подтвердил приверженность укреплению международной безопасности Азербайджан по случаю Дня ООН вновь подтверждает приверженность многосторонности, международному миру и безопасности, а также устойчивому развитию. Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети X.
Азербайджан подтвердил приверженность укреплению международной безопасности
Азербайджан по случаю Дня ООН вновь подтверждает приверженность многосторонности, международному миру и безопасности, а также устойчивому развитию.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети X.
"Азербайджан продолжит вносить вклад в укрепление международного сотрудничества, продвижение диалога и построение более мирного, справедливого и безопасного мира для всех.
С Днем Организации Объединенных Наций!", - говорится в публикации.
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