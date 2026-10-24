В мире стартовал необычный чемпионат по бегу на тренажерах - ВИДЕО

В мире стартовал первый чемпионат по бегу на беговых дорожках - RUN X World Treadmill Championship. Общий призовой фонд соревнований составляет 100 тысяч долларов.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Международную федерацию легкой атлетики (World Athletics), турнир организован совместно с итальянской компанией Technogym. Квалификация началась 23 октября и охватывает 400 фитнес-центров в 20 странах мира.

Уникальность чемпионата заключается в том, что принять в нем участие могут не только профессиональные легкоатлеты, но и обычные посетители тренажерных залов.

Участникам необходимо преодолеть дистанцию 5 км на специальных беговых дорожках, подключенных к цифровой системе Technogym. Результаты автоматически фиксируются и заносятся в международный рейтинг, позволяющий сравнивать показатели бегунов из разных стран.

Регистрация для участников бесплатная, однако отдельные фитнес-центры могут взимать плату за посещение.

Квалификационный этап продлится до 24 января 2027 года. Лучшие 25% участников из каждой страны получат возможность выступить на региональном этапе, который пройдет с 30 января по 28 февраля.

Финальные соревнования состоятся 20-21 марта 2027 года в итальянской Чезене, на территории Technogym Village. Победители станут первыми в истории чемпионами мира по бегу на тренажерах.

Общий призовой фонд финала составит 100 тысяч долларов.

Кроме того, World Athletics предоставит национальным федерациям абсолютных победителей среди мужчин и женщин специальные приглашения для участия в забеге на 5 км на чемпионате мира по бегу по шоссе, который состоится в 2027 году в китайском Янчжоу.

Послами нового соревнования стали чемпион мира в беге на 10 000 метров Джимми Грессье и известная американская бегунья Сара Холл.

Организаторы рассчитывают, что новый формат позволит объединить профессиональный и массовый спорт, сделав международные соревнования доступнее для любителей бега.