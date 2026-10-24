Дорожная полиция обратилась к водителям

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) обратилось к водителям в связи с ростом интенсивности движения на дорогах в выходные дни и текущими погодными условиями.

Об этом Day.Az сообщили в ГУГДП.

"В настоящее время в нашей стране наблюдаются характерные для данного сезона дождливые и туманные погодные условия, напрямую влияющие на безопасность дорожного движения. В частности, в ночные и утренние часы туман или морось значительно ограничивают дальность видимости на дорогах, что создает серьезные препятствия для своевременного и четкого распознавания водителями других участников движения, дорожных знаков, разметки и средств регулирования в целом.

Принимая во внимание, что в субботний и воскресный дни интенсивность движения на автодорогах возрастает по сравнению с другими днями, Главное управление Государственной дорожной полиции рекомендует водителям, особенно отправляющимся в дальние поездки, быть более внимательными в неблагоприятную погоду, контролировать скоростной режим с учетом реальной обстановки, воздерживаться от выезда на неисправных транспортных средствах, а также строго соблюдать правила безопасности при остановке, стоянке, парковке, обгоне и маневрировании.

Наши рекомендации направлены на то, чтобы каждый участник дорожного движения благополучно и безопасно добрался до пункта назначения. Проявите заботу о своем здоровье и близких - не оставайтесь равнодушными к нашему призыву!", - говорится в обращении.