Китайская компания намерена развивать морскую ветроэнергетику в Азербайджане

Китайская компания China Datang Overseas Investment Co., Ltd. планирует до 2030 года реализовать проект ветроэлектростанции в Каспийском море.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель генерального директора компании Ван Хао в видео, опубликованном на страницах Министерства энергетики в социальных сетях. Он поделился мыслями о форуме "Зеленый энергетический коридор: от технико-экономического обоснования к реализации", посвященном инвестиционным и партнерским возможностям проекта "Каспийско-Черноморско-Европейский зеленый энергетический коридор".

По его словам, между Китаем и Азербайджаном существуют широкие возможности для сотрудничества в сфере зеленой энергетики. В июне прошлого года с одной из крупнейших электрогенерирующих компаний Китая Datang был подписан меморандум о сотрудничестве по проекту "Транскаспийско-Черноморский зеленый энергетический коридор".

"Участие в этом проекте - большая честь для компании Datang", - подчеркнул Ван Хао.

Он отметил, что в последние годы в Азербайджане созданы благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций. Учитывая это, компания привлекла около 25 китайских предприятий для инвестирования в страну. Совместно с министерствами энергетики и экономики Азербайджана ведется работа по созданию промышленного парка для нужд будущего проекта "Зеленый энергетический коридор".

"Наша цель - добиться организации местного производства путем привлечения китайских технологий и предприятий в Азербайджан. Полагаю, что этот промпарк окажет важную поддержку реализации проекта", - сказал представитель компании.

Он добавил, что зеленая энергия, которая будет производиться на планируемой ветроэлектростанции в Каспийском море, будет напрямую поставляться в Европу через "Зеленый энергетический коридор".

"В свою очередь, как китайская корпорация Datang, мы планируем до 2030 года реализовать проект ветроэлектростанции в Каспийском море. Зеленая энергия, которая будет производиться на этой электростанции, будет напрямую передаваться в Европу через "Зеленый энергетический коридор". Считаю, что это будет один из грандиозных проектов энергетической инфраструктуры в мировом масштабе. Мы стараемся мобилизовать все наши усилия для успешной реализации этого важного проекта", - заявил Ван Хао.

Ранее, 22 апреля 2025 года, в рамках государственного визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Китай между Министерством энергетики, ООО SOCAR Green, China Datang Overseas Investment Co., Ltd. и PowerChina Resources Limited был подписан Меморандум о взаимопонимании по развитию проекта офшорной ветроэнергетики мощностью 2 ГВт в азербайджанском секторе Каспийского моря. Документ предусматривает сотрудничество по оценке инвестиционных возможностей и созданию технико-правовых механизмов поддержки.

26 июня 2025 года Государственное агентство по возобновляемым источникам энергии и China Datang Overseas Investment Co., Ltd. подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в развитии зеленого энергетического коридора. Его основная цель - обеспечить безопасное подключение к сети, надежную и стабильную передачу электроэнергии, производимой в Азербайджане из возобновляемых источников. Меморандум предусматривает системные исследования по развитию электросети, проектирование проектов постоянного тока высокого напряжения (HVDC) и привлечение опытных китайских компаний в области инжиниринга и управления строительством для оказания технической и финансовой поддержки.

В сентябре 2025 года Агентство по развитию экономических зон при Министерстве экономики и China Datang Overseas Investment Co. подписали Меморандум о взаимопонимании о создании в Азербайджане "Зеленого промышленного парка".