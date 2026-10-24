https://news.day.az/world/1869295.html Власти Кубы пообещали жесткий ответ США Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья 23 октября заявил, что Гавана отвергает любые угрозы, которые связаны с амбициями Вашингтона в отношении островного государства. "Наше побережье - это не только прекрасные пляжи, но и острые, как бритва, известняковые выступы", - написал он на странице в соцсети Х.
Власти Кубы пообещали жесткий ответ США
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья 23 октября заявил, что Гавана отвергает любые угрозы, которые связаны с амбициями Вашингтона в отношении островного государства.
"Наше побережье - это не только прекрасные пляжи, но и острые, как бритва, известняковые выступы", - написал он на странице в соцсети Х.
Паррилья подчеркнул, что Куба является крайне негостеприимной средой для тех, кто прибывает на Кубу с враждебностью и жаждой господства.
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