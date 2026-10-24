Власти Кубы пообещали жесткий ответ США

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья 23 октября заявил, что Гавана отвергает любые угрозы, которые связаны с амбициями Вашингтона в отношении островного государства.

"Наше побережье - это не только прекрасные пляжи, но и острые, как бритва, известняковые выступы", - написал он на странице в соцсети Х.

Паррилья подчеркнул, что Куба является крайне негостеприимной средой для тех, кто прибывает на Кубу с враждебностью и жаждой господства.

Ранее мы писали, что Трамп заявил о возможности новой военной операции против Ирана.