Азербайджан осудил нападение на церковь в Иордании

Министерство иностранных дел Азербайджана осудило вооруженное нападение на церковь в иорданском городе Карак и выразило соболезнования правительству и народу страны.

Как сообщили Day.Az, соответствующая публикация размещена на странице МИД в социальной сети.

В заявлении подчеркивается, что Азербайджан решительно осуждает насилие в отношении мест поклонения и нападения на мирных жителей.

Азербайджан выразил солидарность с Иорданией, глубокие соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.