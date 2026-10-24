https://news.day.az/politics/1869307.html Азербайджан осудил нападение на церковь в Иордании Министерство иностранных дел Азербайджана осудило вооруженное нападение на церковь в иорданском городе Карак и выразило соболезнования правительству и народу страны. Как сообщили Day.Az, соответствующая публикация размещена на странице МИД в социальной сети.
Азербайджан осудил нападение на церковь в Иордании
Министерство иностранных дел Азербайджана осудило вооруженное нападение на церковь в иорданском городе Карак и выразило соболезнования правительству и народу страны.
Как сообщили Day.Az, соответствующая публикация размещена на странице МИД в социальной сети.
В заявлении подчеркивается, что Азербайджан решительно осуждает насилие в отношении мест поклонения и нападения на мирных жителей.
Азербайджан выразил солидарность с Иорданией, глубокие соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.
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